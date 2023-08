Mamá de Fernando del Solar valida a Anna Ferro y no a Ingrid Coronado

A un año de la muerte de Fernando del Solar, el Senado de la República le otorgó un reconocimiento post mortem al conductor, y a la ceremonia de entrega acudió la madre del argentino, la señora Rosa, y su viuda Anna Ferro, quien ha recibido críticas en redes sociales por supuestamente no quererle devolver un departamento a Ingrid Coronado, exesposa de Del Solar.

En dicha propiedad vivieron Fernando y Anna, quienes se casaron poco antes de que el conductor falleciera de una neumonía derivada de una gripe que se agravó tras una baja de defensas, probablemente producida por la debilidad con la que sus pulmones contaban debido a su cáncer linfático que se le detectó en 2012.

Ingrid Coronado lleva un año intentado que Anna Ferro desocupe el departamento en Cuernavaca en el que vivía con Fernando del Solar, y que le pertenece a ella y a sus hijos Luciano y Paolo; la propiedad, según recientes declaraciones de Ingrid, sigue ocupada por Ferro, quien no le habría querido contestar las llamadas, ni los mensajes, por lo que Ingrid ya emprendió acciones legales en su contra.

Este hecho no ha pasado desapercibido para los seguidores de Del Solar, y en su visita a "Venga la Alegría", los comentarios la cuestionan sobre dicho departamento, los usuarios la exhortan a que regrese "lo que no es suyo".

Madre de Fernando del Solar se lanza contra ex de su hijo

Ante el asedio de la prensa en el evento del Senado, Anna, viuda del Del Solar, lamentó que si su esposo fue amor, actualmente sólo se hable de la herencia que dejó y del testamento; acompañada por su suegra, Ferro defendió la memoria de su esposo y pidió que dejara de hablar de cuestiones materiales, también pidió que se dejaran de decir mentiras, pues Fer sí dejó protegidos a sus hijos antes de morir.

"Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue amor, Fer sembró muchísimo más que éste; no es el pleito de un departamento y no es una cuestión de que a sus hijos los dejó desamparados porque eso no es verdad, porque si no dejó desamparados a sus padres, ni a mí, jamás dejaría a sus hijos".

Lee también: Anna Ferro recibe notificación de desalojo del departamento de Ingrid Coronado en Cuernavaca

La madre de Del Solar se dijo orgullosa de que su hijo sembrara amor y que haya tocado muchísimo corazones como misión de vida; sobre el pleito que mantiene su nuera Anna, con Ingrid, la madre de sus nietos Paolo y Luciano, externó a "De primera mano":

"Fer jamás quiso esto. Yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz y que mis nietos sean felices y que se haga la voluntad de Fer", expresó.

Confesó que no ha visto a sus nietos desde que su hijo murió, y aunque mantiene contacto con ellos vía celular, cada que planean una cita, ésta no se concreta.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Foto: Archivo.

"En contacto estoy con los chicos pero por medio de mensaje. No es que tenga prohibido verlos por supuesto, pero siempre que concretamos una cita, obviamente los niños piden permiso, pero cuando llegamos (a la cita) resulta que su mamá los llevó a pasear. O sea que nunca los he visto desde que Fer se fue", precisó.

Sin entrar en detalles, la mamá de Fernando del Solar externó su apoyo a Anna Ferro, dijo que la gente habla sin conocer la situación, pero ella conoce tanto a Ingrid como a Anna: "La gente abre juicios pero no conocen a Anna, no conocen a Ingrid,, yo las conozco a las dos"; finalmente no consideró correcto que Ingrid esté tratando de limpiar su imagen cuando su hijo ya no está vivo.

Lee también: Ricky Martin relata cómo reaccionaron sus hijos cuando se enteraron que él y Jwan Yosef se iban a divorciar