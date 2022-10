Ha pasado casi un año desde que la tutela de Britney Spears fuera revocada por un juez de Los Ángeles, sin embargo, el fin de su lucha legal no ha servido de mucho para que los problemas entre la familia de la princesa del pop también terminen.

Por el contrario, en los últimos meses Britney ha publicado una serie de mensajes y acusaciones en contra de su padre, madre y hermanos; sin embargo, la madre de la cantante no pierde la esperanza y a través de las redes sociales ha intentado contactar a su hija, el último intento fue hace unos días, cuando le suplicó perdón a través de su cuenta de Instagram.

Todo empezó hace un par de días atrás, cuando la intérprete de “Toxic” abrió la puerta para una posible reconciliación, asegurando que “una disculpa genuina” podría ayudar a cerrar este capítulo tan doloroso de du vida.

Inmediatamente después, la escritora de 63 años, escribió en la publicación un pequeño mensaje pidiéndole perdón a la famosa: "¡Lamento muchísimo tu dolor! ¡Lo siento desde hace años! ¡Te quiero mucho y te extraño!".

Además, también hizo uso de su perfil para mandarle un mensaje en el que se dice desesperada por no poder hablar con ella y le propone reunirse en privado para hablar:

“¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y las llamadas me hacen sentir desesperada! He intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado.”, agregó.

Hasta el momento, Spears no ha contestado el mensaje de su madre; sin embargo, si incendió las redes al publicar varias fotografías de sus últimas vacaciones, en las que aparece completamente desnuda y solo cubriendo sus partes íntimas con las manos y un pequeño emoji de corazón.

