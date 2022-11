Maluma es cuestionado por su participación en el Mundial de Qatar y abandona una entrevista en vivo

Maluma jugó en su adolescencia en las categorías menores de Atlético Nacional, uno de los principales equipo de su país natal Colombia, pero hoy quedó claro que no habría podido llegar a primera división, pues la presión lo haría enojarse.

Hoy el intérprete de “Felices los 4” y “Sobrio” enfureció y abandonó una entrevista luego de que le preguntaran sobre su participación en el Mundial de Futbol en Qatar.

Un periodista del canal estatal israelí Kan TV le cuestionó sobre su opinión de un país en el que se violan los derechos humanos.

Lee también: Grupo Firme: la sorprendente suma de dinero que cobrará por su show en el partido de la NFL en el Estadio Azteca

Y le recordó que contrario a él, quien aceptó participar con presentaciones durante la Copa del Mundo, otros como Dua Lipa y Shakira se habían negado a participar por esa razón.

Maluma se asoció con Nicki Minaj y la cantante libanesa Myriam Fares para el himno oficial del FIFA Fan Festival.

El intérprete dijo que lo hacía porque amaba el futbol. Casi una copia de lo dicho al programa ‘Buen día Colombia’ de Noticias RCN.

“Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su forma de pensar. Para mí estar aquí es muy importante, yo soñé con esto toda mi vida. Ser parte de la canción oficial de la FIFA para un Mundial, hoy es una realidad... Yo soñé y hoy se me está dando”, indicó al programa sudamericano esta misma semana.

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN

— Pop Base (@PopBase) November 18, 2022