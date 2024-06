Majo Aguilar pinta raya con el noviazgo de su prima Ángela y Christian Nodal

Luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaran que sí tienen una relación y que no se trata de algo nuevo, sino de una historia que empezó tiempo atrás pero que retoman ahora, los familiares de los involucrados están siendo cazados para que opinen al respecto, una de ellas fue Majo Aguilar, prima de la cantante.

Mientras Pepe Aguilar se ha mantenido al margen sobre lo que está sucediendo con su hija, el papá de Nodal fue interceptado en un aeropuerto donde le preguntaron si veía muy enamorado a su hijo, a lo que respondió que "sí, él siempre está enamorado de la vida".

Ángela Aguilar y Nodal ignoran las críticas y se divierten en París, donde están desde hace unos días, fueron captados en un parque de diversiones y después, al intérprete se le vio en eventos de la semana de la moda masculina en París.

Hace unas horas, Ángela compartió por primera vez en redes una foto con su enamorado, en la que posan frente al espejo sin que sus rostros puedan verse.

A Majo no le preocupan las comparaciones con su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar pinta raya con su prima Ángela

Hace unos días, cuando Majo Aguilar, prima hermana de Ángela Aguilar fue abordada por la prensa, la cuestionaron sobre la entonces supuesta relación entre los cantantes de regional mexicano, para entonces sólo era un fuerte rumor pero nada estaba confirmado.

Majo, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dijo entonces que prefería no opinar de algo que ni sabía: "Yo preferiría no hablar del tema porque ni sé nada”, externó entonces; ahora, tras confirmarse la relación entre Ángela y Nodal y desatarse una ola de críticas alrededor, la sobrina de Pepe Aguilar pinta raya con su prima y su novio.

"Hace unos meses tuve la oportunidad de atender a los medios en el aeropuerto y fíjense que están ligando esa entrevista con que yo tengo una opinión, como si yo tuviera una opinión con la relación que tiene mi prima actualmente; yo no iba a hablar nada de ese tema, pero precisamente porque están diciendo que tengo una opinión, ligando esa entrevista, me veo en la necesidad de aclarar eso", expresó.

"Yo no voy a opinar nada sobre esa relación, no hablo de la vida de otras personas y no lo haré, esto es lo único que voy a decir y la única declaración, si se puede llamar así, que voy a dar al respecto", y reiteró: "Yo no he opinado nada sobre esa dirección y no haré ninguna declaración al respecto, seguiré con mi música y seguiré con mis canciones, les mando muchos besos".

Majo y Ángela Aguilar casi no aparecen juntas ni han sacado canciones conjuntas, y aunque se ha hablado durante mucho tiempo es que entre ellas hay una rivalidad, ambas lo han negado tajantemente.









