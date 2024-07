¿Majo Aguilar estuvo presente en la boda de su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ayer, Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Las primeras fotografías de la pareja, tomados de la mano en el altar, han salido a la luz, revelando momentos de felicidad y emoción.

La boda, realizada en la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Morelos cerca del lago de Tequesquitengo, se llevó a cabo bajo estricta seguridad, lo que ha generado especulaciones sobre los invitados, particularmente sobre la presencia de la prima de Ángela, Majo Aguilar, de quien se ha hablado mucho en relación a la supuesta rivalidad entre ambas.

Majo Aguilar aclara su opinión sobre la relación entre su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿Dónde estaba Majo Aguilar en el día más importante de Ángela?

Al ser parte de la famosa familia Aguilar, se esperaría que la hija de Antonio Aguilar, Jr., formara parte de un evento tan significativo. Sin embargo, Majo no asistió a la celebración debido a compromisos profesionales.

Mientras la voz detrás de “La llorona” y el intérprete de “Botella tras botella” se juraban amor eterno ante Dios, la artista de 30 años cantaba el himno nacional en el juego de estrellas de la MLS en Estados Unidos.

Tras el partido de futbol, Majo compartió a través de Instagram un video en el que contaba a sus fanáticos que la experiencia había sido increíble y se mostró emocionada por la victoria de México en el All Star de la liga estadounidense disputado en Columbus (Ohio). “Ya en el hotel, después de la locura que fue entonar el himno, que es para mí un orgullo increíble”, externó. No obstante, no mencionó nada relacionado con la boda de la hija menor de Pepe Aguilar.

Pese a las especulaciones que han circulado meses atrás alrededor de las intérpretes de regional mexicano y su competitividad, ambas han aclarado que mantienen una buena relación y les parece incorrecto que gente externa hable mal de su familia.

¿Quiénes fueron invitados a la exclusiva boda de Ángela y Nodal?

Testigos señalan que uno de los pocos asistentes especiales en la ceremonia fue el cantante puertorriqueño Marc Anthony, junto a su novia Nadia Ferreira. La modelo publicó a través de Instagram algunas fotografías que parecían ser de la hacienda, ya que se asemejan a las fotos que han circulado del evento. Asimismo, Aneliz Aguilar, hermana de la cantante de “Dime cómo quieres”, compartió unas Instastories desde la Ciudad de México.

