Majo Aguilar elige a Alex Fernández y olvida la boda de Ángela Aguilar

Para Majo Aguilar y Alex Fernández, los apellidos no pesan más que su pasión por la música. La cantante asegura que quiere dejar atrás el capítulo de su prima Ángela Aguilar, quien no la invitó a su boda con Christian Nodal, y enfocarse en su carrera. Ambos nietos de famosos (Ángela de Antonio Aguilar y Alex de Vicente Fernández) arrancarán en octubre una gira llamada Dos dinastías, en la que unirán las voces de las familias más influyentes de la música ranchera y regional.

Majo aclara que, a diferencia de su relación con la hija de Pepe Aguilar, entre ella y Alex mucha comunicación y equidad: “No es una gira de egos, es una gira del corazón y muchísimo orgullo, aunque sabemos que sí hay mucho ego en esta industria”, mencionó. Hace unos días, la joven de 30 años dijo al programa "Despierta América" que en la boda de su prima, ella estaba cantando el Himno Nacional en Ohio: “No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad”.

Estadio GNP apuesta calidad y dinero: no hará caso a Spotify

Bruno Mars no figura en el top 200 de Spotify en México, pero eso no impidió que vendiera tres fechas en el nuevo Estadio GNP, que inaugurará este 8 de agosto. Curiosamente, no es el único. The Killers, Caifanes, Metallica, Eric Clapton y Paul McCartney tampoco tienen canciones en los principales top de la plataforma, pero cuentan con una base de seguidores frondosa y suficiente para llenar estadios. El contraste sólo lo dan algunos como Feid y Natanael Cano, que llegan en su mejor momento (el mexicano tiene 17 canciones en el top 200 de esta semana, mientras Feid tiene dos temas entre los primeros 50). Se dice que la buena música se demuestra en vivo, y es por la que los seguidores están dispuestos a pagar. ¿La de moda? Esa es para TikToks y plataformas.

El cantante Bruno Mars inaugurará el Estadio GNP seguros. Foto: Instagram oficial.

¡De la que se salvó! Drake Bell revela por qué no entró a LCDFM

El rumor de que Drake Bell podría ser parte de “La Casa de los Famosos México” surgió tras su participación en el reality de Televisa, “La Máscara”. Todo el mundo se emocionó, no sólo los fans; miles de portales e influencers apostaban a que el cantante estadounidense estaría en el reality. Sin embargo, el actor y cantante, también conocido como Drake Campana, nos aclara que simplemente nunca fue invitado al programa. Los televidentes se quedaron con las ganas de verlo compartiendo techo, tareas domésticas y dramas con otros famosos, pero según Drake, eso nunca estuvo en los planes. A pregunta expresa de cómo estuvo la invitación, Drake no dudó en reiterar un rotundo “No hubo” antes de ser interrumpido por sus representantes.

Drake Bell ameniza evento en el centro de la Ciudad de México. Foto: Exafm.