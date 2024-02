Mägo de Oz, contra la violencia en Internet

La literatura y la banda española de heavy metal Mägo de Oz siempre han ido de la mano desde el nombre del grupo, inspirado en la obra El maravilloso mundo de Oz, de Lyman Frank Baum; pasando por su álbum conceptual, La leyenda de La Mancha, motivado en uno de los mayores clásicos de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

Es por eso que para su más reciente material Alicia en el Metalverso, que toma como referencia el libro Alicia en el país de las maravillas , la literatura vuelve a ser un vehículo de denuncia, esta vez en contra de la violencia ejercida desde las redes sociales.

“Es una realidad, la gente está dentro de su auto y su pequeño reducto, y desde ahí se dedica a insultar a través de las redes sociales, y eso puede llevar a jóvenes a problemas más severos como el suicidio, a no sentirse aceptados. Creemos que esto es una demanda a todo ese ciberbullying, ciberacoso, a esa forma de pensar que porque quiero tener un like soy capaz de subirme a un tren en marcha; creemos que es algo que debería tener regulación”, asegura Jesús Hernández, mejor conocido como Txus di Fellatio, líder, fundador y baterista del grupo.

Para llevar ese mensaje a su público, Mägo de Oz decidió adaptar la obra de Lewis Carroll a estos tiempos en los que la tecnología forma parte de la vida cotidiana, siendo las redes sociales una de las principales formas de relacionarse con otros.

“No es un llamado a salirse de las redes sociales, es como echarle la culpa a un cuchillo porque con ese cuchillo has cometido un asesinato; la culpa no es del cuchillo, es de quien no sabe utilizar el cuchillo, es como echarle la culpa a una autopista porque hay accidentes. No. Es un mensaje para que la gente sepa que (las redes sociales) son una herramienta que puede ser muy útil, pero a la vez, un mundo muy peligroso”, enfatiza Txus.

A lo largo de nueve canciones, la banda realiza un relato de Alicia, una joven transexual de 16 años que escapa de su realidad al mundo del internet y de las redes sociales, uno llamado el “Metalverso”, donde domina el odio y la violencia verbal, un mundo donde realiza un viaje que le hará mirar ese entorno de otra manera.

“La literatura es la capacidad de viajar a países donde nunca vas a viajar y puedes hacerlo desde tu sillón: ser una princesa, un policía, un dragón; es algo mágico, y lo importante es acercar a la gente joven a que lea, que tenga un léxico abundante. Leer una novela es como quedar contigo mismo para tomar un café contigo mismo, ese es nuestro vehículo para dar este mensaje”, describe el baterista.

El disco, que ya está disponible en plataformas, es la nueva propuesta de la banda de folk metal en el que debuta su nuevo cantante Rafa Blas, ganador del concurso de La voz? España 2012.

Para promocionar su décimo quinto álbum de estudio, la banda española ofrecerá una gira internacional con la que llegará a México el próximo 29 de junio a su capital, además de a estados como Puebla y Veracruz.