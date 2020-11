Magda Rodríguez tuvo una "mancha" como productora de tv

Si hubo una mancha en la carrera de la productora Magda Rodríguez esa fue que metió a su hija Andrea Escalona en diversos de sus proyectos como el caso del programa “Hoy”, explica el crítico de televisión Roberto Rondero.

Para el experto se trata de actos de favoritismo de los que ningún productor de televisión está exento.

“Casi todos tienen una situación de incluir a amigos o familiares, si acaso hay un punto en ese sentido que a donde iba Magda iba con la hija y eso a mí no me parecía porque a la hora de cubrir los equipos ella era la menos favorecida de estar ahí, pero fue una situación de cierta egolatría que casi todos los productores tienen”, dice en entrevista.

“Es algo que no debió ser, creo yo que fue un acto de favoritismo absurdo porque no fue una vez, cargaba con la hija y la hermana a todos lados y ese tipo de cosas crean separaciones, enojos. Finalmente era una de las exigencias que ella pedía en cada producción que llegaba”, resalta.

Rodríguez falleció el pasado domingo en su casa por un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Además de “Hoy”, a lo largo de su carrera hemos podido ver a Escalona en programas que produjo su mamá como “Con sello de mujer”, y siguiendo a su progenitora en televisoras como Televisa, Tv Azteca, Univisión y Telemundo.

“Vamos a ver ahora qué consecuencias tiene porque lo hemos visto toda la vida, la televisión es muy depredadora, no perdona a nada ni a nadie, ni el éxito ni el fracaso, entonces yo creo que aquí Magda dejó este problema para su hija, ella estuvo en Azteca y se la jaló a Televisa… a donde iba la metía. Ese fue uno de los pecadillos de Magda Rodríguez”, señala Rondero.

El crítico destaca el trabajo de Magda en programas como “Enamorándonos”, donde considera que modernizó un concepto ya conocido, además señala que al haber hecho este año “Hoy, “Laura sin censura” y “Guerreros” se necesita tener un carácter y temperamento como el de la productora quien podía pedir esfuerzos extra porque sabía hacer equipos donde todos le ayudaban.

“Fue una productora muy empática con los demás, esto fue importantísimo porque le abrió las puertas realmente. Tenemos esa idea que los productores se ponen detrás de una silla a dar gritos, el histérico del equipo, pero a Magda le ayudó mucho su parte familiar, siempre estar rodeada de gente que estuvo en los escenarios”, comenta.

“El temperamento le ayudó muchísimo, se abrió pasos no a gritos sino que ella hacía amigos, daba favores y obviamente la gente se los devolvía. Para poder producir un programa no puedes tener un ambiente tan negativo como lo vemos en la mayoría de los programas. No digo que no tenía temperamental, imponía su don de mando y la llamaban 'la jefa' por algo”.

En materia de programas, explica que más que una productora sobresaliente que hubiera hecho cosas que nadie hizo antes, ella tuvo una entereza bárbara y capacidad de trabajo.

“Cuando ves a una persona que trabaja tanto se acaban los pretextos, las malas vibras porque sabes que no le vas a ganar porque estás recibiendo el ejemplo. Era la primera en llegar, la última en irse y tuvo una vida destinada a estar metida en un set”.

