Mafalda se vuelve serie de la mano de Campanella

Los Ángeles.— La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix ha confirmado que produce una serie animada sobre el icónico personaje de Mafalda, que será dirigida por el argentino Juan José Campanella.

“¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella”, informó la compañía a través de sus redes sociales.

El anuncio fue acompañado de un video con imágenes de animación de un globo terráqueo tras el que, poco a poco, va apareciendo la inconfundible imagen de la curiosa Mafalda.

Campanella, director de filmes como El secreto de sus ojos (ganadora del Oscar a Mejor película extranjera en 2010), dirigirá y producirá la historia, mientras que Gastón Gorali será coguionista y productor general de la serie original de Netflix, según medios especializados que aseguran que se trata de la producción animada más importante realizada hasta ahora en Latinoamérica.

“Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no sólo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada”, cuenta Campanella en el comunicado.

Hoy, el niño fan está del otro lado: a cargo de la serie y asume el compromiso del personaje.

“Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar”.

Precisamente este año se cumplen 60 años de la creación del famoso cómic Mafalda, la famosa niña que protagoniza las tiras cómicas que llevan su nombre..

El creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació en 1932 y falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años.