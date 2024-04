Madonna se divierte "en la cama" con Alberto Guerra

La portada que Madonna protagonizó con Alberto Guerra, para la edición de abril de la revista inglesa Re-edition, sigue dando de qué hablar en las redes sociales, sobre todo por el nuevo post que la llamada "reina del pop" hizo el día de hoy.

A tan sólo unas horas de que la cantante estadounidense Madonna, ofrezca su primer concierto en el Palacio de los Deportes, la estrella regaló a sus fans parte de la sesión de fotos que tuvo con Guerra, y que acompañó con la frase: "It's so Hot in México..." (Hace mucho calor en México).

Son 10 imágenes que muestran a la diva con diversos cambios de ropa, todos ellos sexies y provocativos, pero las fotos que más llamaron la atención son donde esta precisamente con el esposo de Zuria Vega, en un ambiente de total intimidad.

Las fotos de Madonna con Alberto Guerra

Alberto Guerra viste pantalón y camisa en negro, claro está con los botones abiertos hasta el abdomen, y mira sugerente a una Madonna que usa un corsé en color champán, medias de red, una estola de pieles blanca y un sombrero texano, sentada al borde de la cama.

Madonna y Alberto Guerra posan en la cama. Fotos: @reeditionmag

En sus piernas, sobre de ella, posando en el tocador del baño y recargados en un espejo de cuerpo completo con columnas a los lados, son algunas de las sugerentes imágenes que lograron Madonna y Alberto Guerra, gracias a la química que lograron y se siente a través de las fotografías.

"Fuk... fuego", "Sí, Madonna viviendo su mejor momento", "Eres perfecta mi reina", "Wow no hay comparación Madonna", "Grande México, mi reina Madonna me encanta", fueron algunos comentarios que se leen de la publicación, que en tan sólo cuatro horas ya alcanzó más de 222 mil me gusta; lo curioso es que confunden la nacionalidad de Alberto Guerra como colombiana y no cubana, aunque él es nacionalizado mexicano.

Foto: @reeditionmag

