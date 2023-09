Lyn May sufre aparatosa caída en Monterrey y preocupa a sus fans

En las últimas horas la vedette y bailarina Lyn May se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que se filtrara un video de un aparatoso accidente de sufrió en Monterrey.

Actualmente, la también actriz, se encuentra rodado una película en la capital de Nuevo León y aunque los llamados fueron largos, se hizo tiempo para convivir con sus fans y grabar algunos videos para las redes sociales.

Fu precisamente durante estas grabaciones que la guerrerense tuvo un incidente que dejó preocupados a sus seguidores, pues se puso a bailar con un sujeto y aunque todo parecía transcurrir con normalidad, en cierto momento él hombre decide ejecutar una cargada, pero al no poder sostener a la vedette, esta terminó llevándose tremendo golpe en la cabeza.

El impacto fue tal, que no solo se puede apreciar como rebota la nuca de Lyn May, sino que la peluca que llevaba puesta se desprendió y quedó tirada en el suelo.









Para muchos, esta situación lejos de causar gracia fue extremadamente preocupante, sobre todo porque la famosa tiene 70 años y si un golpe de esta magnitud puede ser peligroso, a su edad las complicaciones podrían ser mayores.

Por fortuna, después del accidente, la propia Lyn salió a hablar de lo sucedido y en una entrevista con el programa "Sale el sol" aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y que todo quedó en un susto.

"Se descuidó, me soltó, pero todo bien, terminamos la película y ya, luego trabajé ayer en un antro de Monterrey; todo bien, estoy muy bien, yo soy de hule", dijo.

Pero ni las palabras de la bailarina pudieron evitar que al sujeto le llovieran las críticas, ya que los usuarios aseguraron que jamás debió haber intentado la maniobra si no estaba seguro de que podría soportar el peso: "cómo se le ocurre a ese cargarla, pobre Lyn May", "Tiene que cuidarse más ya no está tan joven para hacer eso", "no da risa, esperemos que la señora esté bien", "la señora ya no tiene fuerza, cómo se le ocurre hacer esas cargada", "Qué irresponsable la persona que la carga", "No se pasen de lanza, de una caída muere la gente de la tercera edad", "¿en qué estaba pensando ese hombre ? ¿Se sintió demasiado experto,no ? Que grosería para la edad de la señora", expresaron.

