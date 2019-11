Lyn May sorprende con mini cintura y sexys movimientos

Lyn May sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotos en las que presume de su mini cintura a los 67 años.

La vedette posteó un par de fotografías con un atuendo color blanco que resalta su esbelta figura, en un body, Lyn May remarcó sus curvas que fueron muy elogiadas poe sus fanáticos.

En otra instantánea de antaño, la bailarina de ascendencia china muestra su figura y expresa: "Que flaca estoy".

Con 67 años de edad, Lyn May continúa ofreciendo espectáculos en los que, como muestra en un video que colgó en su cuenta, impacta con sus sesuales movimientos y sorprendente flexibilidad.

Lyn May debutó en el cine como una de las protagonistas de la película “Tívoli”, tenía apenas 25 años y algo de experiencia como bailarina exótica.

Para ella, la vida artística comenzó a raíz de su divorcio, cinco años atrás, liberada pidió trabajo de bailarina agogo en un cabaret de Acapulco, lugar donde nació.

Aunque su tiempo de esplendor terminó con el fin del llamado Cine de ficheras, Lyn aparece esporádicamente en programas de televisión, pero es gracias a las redes sociales, que sigue viva para sus fanáticos que continúan aplaudiendo su sensualidad.

