Lyn May explota contra Karol G y JLo por copiarle sus vestuarios: "el precio que tengo que pagar por ser original"

Lyn May está muy molesta con varias famosas como Jennifer Lopez, Karol G, Annita y la rapera Megan Thee Stallion pues asegura que le copian sus vestuarios y mostró fotos comparativas con las que demuestra sus dichos.

No es la primera vez que la vedette mexicana hace este tipo de señalamientos, ya anteriormente se había lanzado contra famosas internacionales quienes dice, le copian sus llamativos y sexys vestuarios sin darle el crédito, varios de ellos utilizados en los años 70's y 80's, cuando Lyn tuvo su mayor esplendor como bailarina exótica y actriz.

Conocedora de las danzas tribales, el hawaiano y el tahitiano, la actriz de cintas como "Las ficheras" y "Burles" arremetió contra aquellas "cínicas" y "cero originales" que copian sus looks.

Lee también: “Soy el único destello de luz de la época de las vedettes”: Lyn May

Lyn May muestra pruebas de cómo le copian

A través de una publicación en Instagram, Lyn May, de 71 años, protestó porque las cantantes Megan Thee Stallion, Cardi B, Anitta y Jennifer Lopez le han copiado sus sexys atuendos, así que acompañó su mensaje con pruebas, fotos con la que demuestra sus dichos.

Lyn May dice que la cantante Jennifer Lopez le copió este atuendo.

Lyn May compara su vestuario con el que utilizó la rapera Megan Thee Stallion.

"¡Me copian, no son originales! Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito. Incluso trabajan con los mismos diseñadores. Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original. Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda. Las demás solo hacen 'copy paste'", se lee en su mensaje.

Lyn May también llama copiona a la rapera Cardi B.

Lyn May puntualizó que no puede hacer nada para que la gente deje de copiarle sus looks, y dejó claro que la moda actual viene de las vedettes, del cabaret y del burlesque, épocas de las que formó parte

Lyn May se lanza contra Karol G y Anitta por "no ser originales" y copiarle sus vestuarios.

"Yo no puedo hacer que la gente me deje de copiar, solo quiere que sepan que todo lo que ven en la moda actual viene de las vedettes, del cabaret y del burlesque", precisó.

Aunque varios de sus seguidores coincidieron con ella, otros se burlaron y hasta la ofendieron haciendo referencia a su rostro.

rad