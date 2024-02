Lyn May afirma ser la inventora del estilo "Coquette"

La famosa vedette mexicana Lyn May, quien previamente acusó a la estrella pop Jennifer López de imitar sus atuendos, ahora está generando polémica al afirmar que ella fue la pionera del estilo "coquette", una de las tendencias más populares en la moda femenina, que se define simplemente como "coqueta".

A través de sus redes sociales, la bailarina destacó su contribución al estilo, resaltando el uso del color rosa. "Que les quede claro algo: YO INVENTÉ SER COQUETTE", declaró, acompañando su afirmación con una imagen donde luce un traje coral que revela ciertas partes de su cuerpo.

La vedette Lyn May debutó en 1977 en la televisión mexicana. Foto: Instagram oficial de Lyn May.

El estilo coquette se centra en la moda femenina, incorporando accesorios, maquillaje, y predominando los tonos rosas y pasteles, así como texturas y patrones como corazones o fresas, junto con la presencia de moños.

Aunque el origen del estilo "coquette" no ha sido definido con certeza, se han mencionado referencias a figuras que han adoptado este estilo, como Lana del Rey. También se especula que la tendencia podría estar inspirada en las vanguardias de la moda impulsadas por María Antonieta de Austria, la reina consorte de Francia y de Navarra.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante las afirmaciones de Lyn May?

Los comentarios en línea reflejaron la aceptación de los fans de que Lyn May haya sido la creadora del estilo, con elogios que la calificaron como la "Reina coquette". "Siempre te he amado Lyn May, eres y serás una diosa con ese cuerpo", "la verdadera coquette", "La Diosa del coquette", "La princesa de Acapulco", "Santa Lyn May coquette", fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, Lyn no ha realizado más declaraciones sobre el tema. No obstante, continúa mostrándose a la vanguardia con sus atuendos, maquillajes, peinados e incluso en la música, expresando previamente su interés en colaborar con Peso Pluma, el exponente de los corridos tumbados.

*Con información de Paloma Vega.

jgt