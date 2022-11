¿Lupita Nyong'o es mexicana? La verdadera historia de la ganadora del Oscar

Lupita Nyong'o, que integra el elenco de "Black Panther: Wakanda Forever", estuvo en México para presentar la cinta, la actriz de 39 años sorprendió al echarse un baile con Tenoch Huerta al ritmo de "Suevemente", de Elvis Crespo, pero la ganadora del Oscar por "12 years a slave" no sólo está dando de qué hablar por ello, sino por sus verdaderos orígenes, ¿es mexicana?

Aunque Lupita nació en México y vivió un tiempo en este país cuando tenía 16 años, ha dicho que no se considera mexicana, sino keniana; reveló que cuando estuvo viviendo en México sufrió de discriminación.

El que Lupita naciera en México fue circunstancial, pues su padre Peter Anyang Nyong’o, fue durante mucho tiempo un político de oposición al régimen y decidió exiliarse con toda su familia a México.

La actriz regresó al país azteca cuando tenía 16 años y vivió en Taxco, ahí aprendió a hablar español; a pesar de sus orígenes, Nyong'o no menciona a México cuando ha recibido algún reconocimiento, como cuando ganó la estatuilla del Oscar, quizá porque sus recuerdos no son muy gratos, así lo contó a la revista Elle hace algunos años.

"La gente nos detenía y nos tomaba fotos sólo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura", expresó en aquel momento.

Un toque mexicano en su hogar

Aunque Lupita Nyong'o no guarda los mejores recuerdos de su estancia en México, ha reconocido en varias ocasiones su belleza, por ello, en una plática con EL UNIVERSAL, contó que en su casa de Nueva York hay un detalle mexicano muy especial.



"Toda mi cocina está hecha de talavera de diferentes partes de México y tengo unas de San Miguel de Allende. La comida mexicana es mi favorita", confesó; además, en esa ocasión dijo que le gusta vacacionar en este país.



Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.

"Es donde yo nací y pienso en México mucho. Fue algo muy vital para mí; viví un tiempo aquí cuando tuve 16 años. Me abrió la mente vivir aquí sin mis padres. Me gusta regresar y vacacionar".

Nyong'o forma parte de la segunda entrega de "Black Panther", que cosechó en 2018 un enorme éxito y siete nominaciones a los Oscar; la segunda parte de esta historia recupera el espíritu "afro" de la primera, pero le añade ahora un nuevo mundo submarino, Talokan, inspirado en las antiguas culturas mesoamericanas y gobernado por el temperamental Namor, encarnado por el mexicano Tenoch Huerta.

"Black Panther: Wakanda Forever" incluye diálogos en lengua maya y una ambientación indigenista, Talokan se convertirá en una amenaza para el futurista reino de Wakanda, incrustado en pleno continente africano.

“Este guion surgió de la verdad en nuestras vidas de que habíamos perdido a Chadwick Boseman”, dijo Lupita Nyong’o, quien interpreta a Nakia, una espía de guerra y amante de T’Challa. Nyong’o dijo que los personajes lidiaron con la pérdida de T’Challa de manera diferente en la película.

“En lo personal, me sentí aliviada de que pudimos decir nuestra verdad”, dijo Nyong’o. “Pudimos expresar el dolor que sentíamos y usarlo para bien”.



