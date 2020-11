Lupita Jones se disculpa con Sofía Aragón

En nombre de la sororidad, Lupita Jones ofreció disculpas públicas a las mujeres y a Sofía Aragón, de quien recientemente se expresó despectivamente frente a las participantes de la organización Mexicana Universal, certamen que ella lidera.

Aragón acusó a la Miss Universo 1991 de no haberla apoyado económicamente durante su participación en el concurso de belleza mexicano y de destituirla sin previo aviso ni razón, por lo que Jones le respondió a través de redes sociales llamándola, entre otras cosas, falsa e insegura.

"En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella, ninguna mujer merece se le trate así", expresó Jones.

La empresaria reconoció que la modelo tapatía ha representado a México con inteligencia, elocuencia y belleza y que a partir de esta situación ha aprendido a no dejarse llevar por la ira y evitar la violencia.

También lee: Ximena Navarrete reacciona ante pleito de Sofía Aragón y Lupita Jones

"Sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció, pero durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública", afirmó.

Pidió de manera atenta que no arremetan contra su hijo Simón Charaf, quien durante este tiempo ha sido víctima de calumnias, al igual que las concursantes actuales del certamen, que a través de redes sociales han sido insultadas.

También lee: Lupita Jones le contesta a Sofía Aragón: "Sé de qué pie cojean todas"

"En mi afán por darles los pormenores de lo que ocurría, se vieron expuestas prematuramente a los ataque en redes sociales de los que somos objeto en la industria por propios y extraños"

"Con toda la vulnerabilidad y apertura les expreso mi gratitud por arroparme y fortalecerme, su sororidad y lealtad me empodera, mil disculpas por este trago amargo, juntas saldremos adelante", finalizó la también actriz.

nrv