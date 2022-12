Luli Pampín encontró su vocación tras convertirse en madre

A los once años, Lucía Pérez, también conocida como Luli Pampín dejó Argentina, su país de origen, para buscar mejores oportunidades en España; seis años después se unió al ejército, persiguiendo la paz y el deporte, sin embargo el nacimiento de su hijo le cambió la vida, y dentro de la obligación de ser madre, la youtuber de contenido infantil encontró su pasión.

“Me di cuenta de que mi hijo no podía estar conmigo de la forma que él necesitaba, ni yo con él de la forma en que yo quería, vi que el trabajo que estaba llevando no era muy apto para mí, por la lejanía”, compartió Pérez en entrevista con EL UNIVERSAL.

Así, jugando con su hijo, cantando y bailando, Lucía se dio cuenta del potencial que tenía para realizar actividades lúdicas con los menores, pues el ver y disfrutar esos momentos a su bebé, la motivó a subir videos principalmente a la plataforma.

“Empecé queriendo ser una princesa, una muñequita, pero con el tiempo me di cuenta de que no quería ser eso, ni era el mensaje que yo quería darle a los niños, sino como papás que somos, trabajadores, y que afrontamos los problemas de la vida, así fue como se construyó la superheroína que es hoy Luli Pampín”, detalló.

Sin conocimientos de actuación o de cómo dirigirse a los niños, el personaje de Luli se nutrió con cursos especiales, por ejemplo con talleres de verano, para poder conocer a fondo el mundo infantil.

“Hasta el día de hoy me sigo formando: porque siempre llegan cosas diversas, por ejemplo el autismo de lo cual leo mucho para comprender porque hay niños que tienen patologías que yo no conocía, me gusta conocer tanto eso como los gustos de los niños para poder ofrecerles lo mejor”, expresó.

Lucía se mantuvo dos años sin ganar absolutamente nada a través de Youtube, pese a ello persiguió su meta, la cual no era ganar dinero sino hacer lo que le apasionaba.

“La constancia fue la clave para llegar hasta donde estoy, siempre ha sido un escaloncito tras otro, y desde que vi el primer cumpleaños de un niño que tenía la temática de Luli Pampín, o una niña con el disfraz, eso fue grandioso, pensar que los sueños se cumplen” señaló la ahora actriz.

En su regreso a México, Pampín tiene preparado un especial navideño para uno de los públicos que considera más cálidos.

“Mi show abandera mucho que no es importante recibir o entregar regalos, sino más bien pasar el tiempo con la familia, y los seres queridos, es lo que de verdad te deja una huella en el corazón para siempre”, concluyó.

Las fechas comenzarán en enero de 2023 en el Centro Cultural Teatro l de la Ciudad de México (7 y 8), posteriormente partirá a Mérida, Toluca y Monterrey.

