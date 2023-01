Luis Miguel: esto piensa Enrique Ponce de la relación de su ex Paloma Cuevas con el cantante

Todo indica que Luis Miguel le está dando una nueva oportunidad al amor de la mano de Paloma Cuevas. La diseñadora y el cantante estarían en una relación desde hace poco más de cuatro meses, aunque ninguno ha dado declaraciones o afirmaciones al respecto.

Lo cierto es que la empresaria y “El Sol” se conocen desde hace varios años, cuando ella estaba casada con Enrique Ponce. Incluso hay registros de cuánto disfrutaban estos últimos de asistir a los recitales de Luis Miguel. La relación era tan cercana entre los tres, que el intérprete de “Suave” fue elegido como padrino de una de las hijas del matrimonio.

En 2021, se conoció que el torero retirado y la diseñadora se separaron inesperadamente, y unas semanas después se lo comenzó a ver a Ponce saliendo con una mujer 26 años menor que él: Ana Soria. La otra sorpresa la dieron Paloma y “Luismi” cuando comenzaron a salir a finales de 2022.



El encontronazo entre los ex amigos

Según información recogida por el programa “Hoy” de Televisa, el exesposo de Paloma Cuevas y Luis Miguel protagonizaron un momento incómodo en un restaurante de España. Según lo que relataron, el cantante se acercó a saludar a Enrique (con quien en un momento fue muy amigo), pero al extorero no le sentó bien el gesto.

Lo que supuestamente expresó Ponce fue: "No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre". Esto terminó generando una pequeña discusión que terminó con una copa de vino volcada cerca de “Micky”. Por el momento no hay declaraciones de los protagonistas del hecho, pero habrá que esperar para ver cómo continúa la relación, en caso de que Cuevas y Luis Miguel sigan afianzando su amor.