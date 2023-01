Luis Miguel: esta es la vedette argentina que le dijo que no a una noche de amor con el cantante

Luis Miguel es sin dudas uno de los cantantes más talentosos de nuestro país. Sin embargo el intérprete de “Suave” y “Ahora te puedes marchar” también se ha ganado fama de mujeriego por haber salido con muchas mujeres a lo largo de su vida.

Recientemente una vedette argentina reveló en el programa argentino “LAM” cómo fue el encuentro íntimo que vivió con Luis Miguel en los años 90. Estamos hablando de la modelo, actriz y conductora argentina Nazarena Vélez.

¿Cómo se conocieron Nazarena Vélez y Luis Miguel?

Ambos artistas se conocieron en los años 90, cuando Luis Miguel llegó a la Argentina para dar una serie de conciertos. En aquel entonces Nazarena Vélez tuvo la posibilidad de conocerlo en persona, pero la actriz y vedette asegura que no guarda buenos recuerdos de aquel momento.

“Yo también estuve con él... Y me chapó. Me dio un beso acá, en la parte de abajo”, dijo Vélez y se señaló el labio inferior. Y agregó otro detalle: “Yo tenía 22 años, estaba saliendo con (Hernán) Caire”. Caire es un conocido conductor de televisión en Argentina. Todo esto ocurrió en el hotel Sheraton y Nazarena llegó al lugar porque conocía a una de las productoras del evento. “¿Fuiste tipo gato al Sheraton?”, le preguntó el conductor argentino Ángel de Brito. Y Vélez dijo: “Sí, sí, fui como gato”.

“Iban como diez chicas que lo querían conocer. Entonces le dije a mi amiga: ‘Lo quiero conocer’. No me invitaron, yo me invité. ‘Llevame, yo quiero ir’, le dije a mi amiga. Yo era fanática y tenía la oportundiad de ir al hotel, lo amaba”, continuó Vélez.

“Yo re fui a su habitación y sabía que estaba quedando como un gato, lo sabía. Pero no me interesaba, porque lo quería conocer”, dijo Nazarena Vélez. El conductor Ángel de Brito le consultó: “¿Como es la situación de estar ahí?”, a lo que Vélez respondió: “Te invita a comer a la habitación. Él tomó champagne y comía almendras. Fue súper respetuoso y caballero. Estábamos como en un living, todos tomando un trago como si fuera una reunión. Él de repente te decía: ‘¿Cómo te llamás? ¿Cómo te va?’, y hablaba con cada una de nosotros”.

Sin embargo cuando Nazarena Vélez se quiso ir de la habitación, Luis Miguel le dijo: “¿No te querés quedar a dormir conmigo?”, y la vedette asegura que no supo qué responder. “Es más, le dije: ‘Me voy y vivo en Quilmes’. Y me puso el chofer. Antes de irme, me dio un beso en la boca. Yo me fui y me arrepentí tanto...”, remarcó. “¿Besa bien?”, quiso saber el conductor Ángel de Brito. “Hermoso. fue un chuponcito”, finalizó Vélez.