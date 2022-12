Luis Miguel: el particular motivo por el cual se burlaban de él cuando era un niño

Luis Miguel tiene fama de galán internacional. Prácticamente no existe mujer que no haya podido evitar caer rendida a sus pies. Desde que era muy joven la industria de la música le abrió las puertas con los brazos abiertos. Sin embargo, no siempre fue así está situación. De niño se burlaban de él.

Lee también: Michelle Salas: así es la lujosa mansión que se compró en Miami sin ayuda de Luis Miguel

Sí, así como se lee, Luis Miguel fue víctima de bullying en su niñez. ¿El motivo? Es totalmente absurdo e incomprensible. Fue una periodista la que terminó revelando los detalles y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Es que quién diría que “El Sol” hubiera tenido que vivir momentos de tantas angustias siendo tan pequeño.

"Como había cantado junto a Andrés García y su papá en un programa vespertino, los niños le hacían tanto bullying que fue una de las determinaciones por las que su papá decidió agarrar a toda su familia y venir nuevamente a buscar oportunidad", sostuvo la periodista que se ha especializado en investigar todo sobre la vida de Luis Miguel. Pero ella reveló otros detalles más.

Lee también: Yalitza Aparicio: esta es la verdadera altura y peso de la estrella de cine

Qué más dijo sobre Luis Miguel

La conductora también reveló que esta no fue la única vez que Luis Miguel fue víctima de burlas por su talento para cantar. Ella también mencionó que a “El Sol” lo rechazaron en varios programas de televisión en su infancia. Uno de ellos fue “Chiquilladas”, pero además lo tocó atravesar por una situación similar en un show nocturno semanal en Ciudad Juárez.

"Siendo un niño, Luis Miguel no solamente no entró a 'Chuiquilladas', no lo aceptaron en el canal local donde debutó", detalló la periodista. Asimismo se detalló que uno de los motivos por los que lo rechazaban era porque no le gustaba actuar, ni tampoco imitar a otras personalidades. Él solo quería cantar y ese tipo de programas no le servían para sus fines.