En el corazón de muchos mexicanos existe un Sol llamado Luis Miguel, que ilumina sus días con su voz y los llena de calor con su romanticismo, es por ello que para celebrar sus 52 años recordaremos por qué es la estrella que muchos aman.



Su música

Luis Miguel no sólo ha demostrado llevar a México en la piel, sino que se ha ganado el corazón de toda Latinoamérica con su música, cantando fielmente en su idioma materno, el español, ha sabido embelesar el oído de millones que hablan otros idiomas.

Con temas como “La incondicional”, “Entrégate”, “Por debajo de la mesa”, entre muchos más, le dio poder al amor y se convirtieron en el soundtrack de vida de muchas personas.

Luismi le dio un nuevo aire al bolero, sobre todo a los éxitos rancheros, como “La media vuelta”, de José Alfredo Jiménez; “Solamente una vez”, de Agustín Lara; “Sabor a mí”, de Álvaro Carrillo y “El reloj” de Roberto Cantoral, entre otros, que con su estilo los catapultó a la fama internacional y alcanzó a las nuevas generaciones.

Rompe récords

El "Sol de México", grabó su primer álbum "El sol" a los 12 años de edad y cuenta con alrededor de 30 producciones discográficas, de las cuales ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo

El cantante ganó su primer Grammy a los 15 años, después de grabar el tema "Me gusta tal como eres" junto a la cantante inglesa, Sheena Easton. Hasta la fecha ha ganado 12 premios Grammy, seis latinos y 6 estadounidenses. Y más de 120 premios a título personal.

Fue el único cantante de habla hispana que pudo cantar junto a Frank Sinatra "Come fly with me" en el último concierto que el legendario cantante realizó cuando cumplió 80 años, versión incluida en el álbum "Sinatra: Duets II".

Obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood cuando tenía 26 años de edad y por si fuera poco Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés) reconoció las altas ventas de su álbum “Romance”, como el tercer álbum de música más vendido en México, y uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos.

Posee el récord de la mayor cantidad de presentaciones consecutivas agotadas en el Auditorio Nacional de México, con un total de 35 conciertos. Así como el récord de la mayor cantidad de presentaciones en el Coloso de Reforma, con un total de 259.

Se adapta a todas las generaciones

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas que ha arrasado en la era digital y son las nuevas generaciones quienes lo escuchan más, de acuerdo a plataformas como Spotify entre sus playlist se encuentran temas como “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Culpable o no (Miénteme como siempre)” y “Hasta que me olvides”.

Se posiciona como uno de los artistas que más seguidores tiene en las plataformas digitales. Son 50 millones de oyentes los que ha acumulado el cantante desde la aparición de Spotify y suma 4.9 millones de seguidores alrededor del mundo. México es el país que encabeza el primer lugar durante el último año, seguido de Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú.

Una estrella pendiente de sus seguidores.

Por muy difícil que cueste creerlo, Luis Miguel Gallego Basteri, a pesar de que se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de las cámaras y muestre un distanciamiento, le gusta estar cerca de sus seguidores, y quien ha tenido la suerte de topárselo en algún lugar, ha podido llevarse la selfie, el autógrafo y hasta el apretón de manos como recuerdo.

Incluso para sorpresa de muchos hizo una aparición en su cuenta oficial de Instagram y mandó un contundente mensaje pidiendo a las personas que se quedaran en casa, durante la cuarentena para evitar que se siguiera propagando del coronavirus.

Fue a través de un breve video en donde se observaban dos frases contundentes: “Distanciamiento social” y “Quédate en casa”, esperando que el mensaje alcanzara a sus millones de seguidores y tomaran conciencia ante la contingencia sanitaria causada por el Covid 19.



Un Sol que protege a quienes lo rodean

También ha mostrado preocupación por el bienestar de sus músicos, especialmente del mariachi que lo ha acompañado en muchos momentos de su carrera artística, así lo describió Arturo Vargas, vocalista del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

“Está al pendiente; de vez en cuando nos habla para ver cómo estamos en este relajo de la pandemia y él igual que nosotros esperamos que ya pase, para entrar en circulación dentro de los espectáculos”, comentó el músico a EL UNIVERSAL.

El integrante de uno de los mariachis más antiguos en México recordó que lo que más le sorprendió del cantante fue su profesionalismo y lo detallista que es al grabar un disco.

“Él se portó como todo un caballero y como todo un profesional, la mayoría de los cantantes ya sólo se presentan a ponerle voz, pero a él le gusta estar empapado desde un principio, cuando nosotros llegamos, él llega solo y sin guardaespaldas”.



