Luis Miguel: así fue su polémica relación con la modelo Brittny Gastineau

Varias mujeres hermosas son las que han pasado por la vida y el corazón de Luis Miguel. Mientras algunas pertenencían al mundo de las artes escénicas y del canto, otras eran reconocidas socialités y modelos. Una de estas últimas fue la bella Brittny Gastineau.

Leer más: 6 fotos icónicas de Luis Miguel y sus parejas a través de sus 30 años de carrera

En el 2012, Luis Miguel tuvo un romance con Brittny que no duraría más de un año y finalizaría en condiciones polémicas. Tiempo después fue la misma modelo quien confesó algunos detalles de su relación frente a la prensa: "Nos conocimos en Los Ángeles, una noche en un restaurante. Un amigo común estaba con él…”.

Leer más: Sorprenden a hijo de Luis Miguel cantando; heredó el talento de su padre

Lo que también mencionó la joven que actualmente transita sus 40 años, es que nunca había oído hablar del cantante y por eso fue que los presentaron. Lo que siguió, en palabras de la bella mujer, fue una conexión instantánea. A pesar de que su romance fue tan corto, la hija del exjugador de futbol americano Mark Gastineau, ha mencionado que la relación con el intérprete de “Suave” ha sido una de las más serias e importantes de su vida.

"Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida. No es que yo fuera una total inculta, pero es que él es una persona super sofisticada que me hizo descubrir muchas cosas nuevas”, fue parte de lo que ha dicho la socialité amiga de Kim Kardashian y Paris Hilton, en una oportunidad con la prensa.



“Pero yo era tan joven", fue una de sus frases al hablar de aquel romance con “Micky”. Para 2013, la pareja ya era historia. Mucho se dijo en aquel entonces sobre la separación, de hecho se habló de una infidelidad, un contrato de confidencialidad y un supuesto abandono por parte del padre de Michelle Salas. Años después, con total sinceridad hacia la prensa, Gastineau afirmó: “Dicen que me dejó tirada. No es cierto. Tengo la gran suerte de que haya aparecido en mi vida y si hay algún ‘culpable’, esa soy yo”.