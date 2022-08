Luis Manuel Ávila confiesa que hacer la voz de Gohan es un sueño hecho realidad

El actor Luis Manuel Ávila, conocido por su papel como Junior en la serie “La Familia P. Luche” se dijo emocionado en esta nueva faceta de su carrera, pues como se había dado a conocer anteriormente, será la nueva voz de Gohan, en la nueva cinta de “Dragon Ball”.

Aunque se dice listo para que los fans de este dibujo animado vean su trabajo dentro de la película, también sabe que tiene una tarea bastante difícil, convencer a un público latino expectante que en el año 2020 se quedó sin la voz del personaje original, cuando falleció el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, quien doblaba a este personaje.

Es por ello que Ávila no quiso inventar ni hacer algo muy diferente a lo hecho por su antecesor, incluso, reconoce que lo tomó de guía para que, a su manera siguiera conservando la esencia.

“Lo que he hecho es abordar el personaje como estoy acostumbrado a hacerlo, hice un trabajo de mesa profundo, planteé el personaje de adentro hacia fuera a partir de sus sentimientos y emociones, como cualquier otro personaje que he hecho. Me fijé en el personaje y lo que había hecho Luis Alfonso para partir de ahí, eso dentro del proceso que hicimos fue bien claro, no queríamos hacer una imitación sino conocer al personaje y las herramientas”, detalló el actor.



El actor fue seleccionado después de una campaña en redes sociales que organizaron varios fans sugiriendo su participación, después de haber visto su desempeño en el doblaje de “Los guerreros del zodiaco: el lienzo perdido”.

Esto hace que el personaje que acaba de llegar a su vida se mucho más significativo, pues le demuestra el cariño que le tiene el público y que su trabajó sí es reconocido: “Es un sueño lo que estoy viviendo”, agregó

“Dragón Ball Super: Superhéroe”, se estrena el próximo 18 de agosto y para muchos fans esta película marcará una nueva etapa en la saga.

