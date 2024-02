Luis Enrique Guzmán pagará la cuenta de hospital de Apolo: Mayela Laguna

Pese a que asegura que no es su hijo biológico, Luis Enrique Guzmán está haciéndose cargo de los gastos médicos de Apolo, el hijo que comparte con su expareja Mayela Laguna, que el pasado viernes fue ingresado de urgencia al hospital, luego de presentar vómitos, desmayos y hasta convulsiones.

La semana pasada, Mayela encendió las alertas cuando contó a través de sus redes sociales que su hijo menor, Apolo, había sido hospitalizado, luego de presentar preocupantes síntomas que le impidieron ingerir alimentos por alrededor de seis días.

A partir de ese momento, la madre de Apolo ha compartido diferentes publicaciones a través de las que actualiza el estado de salud del pequeño, diagnosticado con un grave cuadro de rotavirus.

En "Ventaneando", Laguna explicó que la condición tan vulnerable del pequeño no sólo se debió al rotavirus, conocido por ser muy contagioso y provocar diarreas severas en la población infantil, sino que había contraído otro virus, que aún no lograban reconocer.

También destacó que los desmayos que presentó habían sido propiciados por otra enfermedad y no por el rotavirus, contraído vía nasal.

Para que Apolo pueda ser dado de alta -precisó- es necesario que el rotavirus sea expulsado de su cuerpo. Por ello, sus doctores están examinando constantemente sus heces fecales, desecho a través del que el cuerpo expulsa al virus.

"Tenemos que esperar a que haga popo para ver si ese bicho ya salió, hasta que ese bicho no salga del cuerpo, no puede salir todavía del hospital", contó.

En esa entrevista con el programa de espectáculos, precisó que estaba haciéndose cargo sola de los cuidados de Apolo, pues Luis Enrique no se había hecho presente.

Cabe mencionar que, desde hace meses, no existe ningún tipo de comunicación entre el menor y Guzmán Pinal, pues desde que él declaró que no era padre biológico del menor, de acuerdo con una prueba de ADN a la que se sometió, está en búsqueda de la nulidad de la paternidad.

Sin embargo, esta mañana Laguna concedió una entrevista a "Venga la alegría", en la que aclaró que Luis Enrique ya está en contacto con ella, involucrándose en la hospitalización de Apolo, pues a pesar de que no lo ha ido a visitar, ha intercambiado correos con Mayer, a través de los que la madre del menor le hace saber cómo va evolucionando la enfermedad.

"Ha estado al pendiente por mail, hemos estado comunicándonos por mail, de cómo va la emoción, de los reportes médicos, de todo, ha hablado a aquí al hospital, pero no ha venido a verlo, yo le he pedido que lo venga a ver, pero no", expresó.

La que sí lo ha sido a visitar en una de las medias hermanas de Apolo, producto del primer matrimonio de Guzmán Pinal, con la que el pequeño siempre tuvo una relación muy cercana.

"Una de sus hijas, que es una con las que mejor se lleva mi hijo, vino a verlo; se pusieron los dos muy felices, estuvieron muy contentos".

A lo que Luis Enrique ya se comprometió es a pagar la cuenta del hospital, aunque Laguna también cooperará con una parte menor de los gastos.

"Si se va a hacer cargo del hospital, yo voy a llevar también un cargo, pero él va a pagar la mayoría", destacó.

La audiencia, a través de la que Luis Enrique y Apolo se someterían a dos pruebas de ADN, estaba programada para llevarse a cabo en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), pero tuvo que postergarse por la condición que atraviesa el pequeño.

