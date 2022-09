Lucero Mijares se gana el corazón de todos

Lucero Mijares, hija de los famosos cantantes, de verdad siente que el Teatro Hidalgo es como su segunda casa: no importa qué obra se encuentre en cartelera, ella lo visita con frecuencia. Primero fue “La jaula de las locas” y ahora “Te amo, eres perfecto… pero cambia!”

Por ello, Chantal Andere, una de sus protagonistas, compartió un momento divertido junto a la joven en su camerino, donde se divertían bailando con un playlist que Lucero le armó a la actriz, esto de inmediato produjo comentarios donde la gente resaltó la sencillez y carisma de la hija de Lucero y Mijares, quien aún no se decide a debutar en teatro pese a que lo ama.

Priscila no se arrepiente de dejar todo por Dios

Cuando Priscilla decidió en 2011 separarse de su grupo Las Balas de Plata y dedicarse a la música católica y a su familia, fue un cambio radical para ella, porque dejó de estar en los conciertos masivos para irse a un ámbito más de nicho, pero asegura que este es un paso que no se arrepiente de haber dado: “Sí se extraña lo que ha sido bonito en tu vida, se guarda un bonito recuerdo pero nada más, no me arrepiento porque el tiempo que he pasado con mis hijos en invaluable, porque su niñez se va y no regresa, por eso le doy gracias a Dios que he podido estar con ellos”.

Christian Burgos triunfa en Asía y en México

El youtuber Christian Burgos, que es toda una estrella en Corea del Sur, estuvo de visita en México por un par de semanas y dijo que se llevó una linda sorpresa con la gente, porque él tiene siete años viviendo del otro lado del mundo y aseguró que no pensaba que las personas de su país lo quisiera tanto, porque recibió muestras de cariño en cada lugar que pisaba, por lo que piensa que al fin está cosechando los frutos de su trabajo y espera en algún momento ser profeta en su tierra, ya que en Asia es considerado casi un idol.