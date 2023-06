Lucero Mijares le pide cachetada de vuelta a su mamá

Apenada y con una sonrisa nerviosa, Lucero Mijares recordó la bofetada que le dio a su mamá, la cantante Lucero, durante su participación en un juego en el programa "Me caigo de risa" y aseguró que nunca había sido su intención hacer algo así, pero está lista para una revancha."Me dio una vergüenza terrible, no medí y 'pumbala' se fue, así que me la puede dar (otra bofetada) si ella quiere, es más que bienvenida sería como una revancha, pero ella lo haría con muchísimo cariño y amor hacia mí", expresó con una mueca de travesura Lucero Mijares.

Esto sucedió durante el sitzprobe (primer ensayo del elenco con la orquesta) que la compañía del musical "El Mago The Wiz" tuvo el día de ayer, en el cual Lucero se dio la oportunidad de platicar con los medios y compartir algunos pormenores del montaje, como que hubo alguien externo que tuvo la oportunidad de ver casi toda la obra por casualidad. Esa persona fue Lucero, quien como toda mamá orgullosa de su retoño, no pudo esperar y esta semana visitó a la compañía y sin querer vio los avances de esta producción, así lo compartió su hija Lucero Mijares protagonista de esta historia.

"Mi madre querida cayó de sorpresa al teatro y pudo ver lo que hicimos el martes, que fue el montar casi toda la obra; mi papá (Manuel Mijares) ha visto muy pocas cosas, está muy emocionado pero quiero guardar esta cosita (sensación de expectativa) para que se sorprenda", expresó Lucero.Mijares; explicó que la llamada "novia de América" siempre trataba de saber un poco sobre la obra, pero ella había tratado de ocultarle todo para que fuera novedoso lo que ella viera en el estreno, pero dijo que esto "valió" con su visita.

Lucero Mijares, nerviosa pero feliz

En este sitzprobe Lucero Mijares tuvo la oportunidad de dar una muestra de su talento, pero sobre todo de su trabajo junto al director Ricardo Díaz, quien le ha ayudado a montar las canciones de este musical, así que interpretó dos temas "Sigamos por el camino amarillo", al lado de Juan Fonsalido, Oscar Acosta y Federico di Lorenzo, quiene dan vida al Espatapájaros, el Hombre de Hojalata y el León respectivamente; y "Hogar", un tema que hizo en solitario pero demostró que tiene una potente voz.

"Yo estoy muy nerviosa, pero la verdad que la felicidad es lo que sobresale aunque han sido largas jornadas de trabajo pero siempre decimos que es un cansancio feliz", dijo Lucero rodeada de sus compañeros de elenco. El estar acompañada en el escenario de grandes pilares del teatro, como María del Sol o Eugenio Montessoro, la hace sentirse afortunada y muy cobijada por ellos, porque la han ayudado mucho en el proceso de ensayos, incluso considera a la cantante como una segunda mamá."Lo digo de verdad, en este proyecto nace una estrella y podrán ser testigos de primer fila, más allá de la extraordinaria mamá que esta mujer tiene, más allá del increíble y talentoso papá que tiene, después les va a costar trabajo mencionarlos porque ella es valiosa por quién es, e una niña una talentosa, dedicada, disciplinada", expresó María del Sol.

"El Mago The Wiz" tendrá su estreno el 30 de junio en el Teatro Hidalgo, donde permanecerá por tan sólo 12 semanas, según lo ha señalado el productor Juan Torres.