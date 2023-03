Louis Tomlinson desata el caos minutos antes de la presentación de su documental “All of those voices”

La llegada de Louis Tomlinson a la Ciudad de México desató la euforia y el caos entre sus fanáticas, quienes desde muy temprana hora se dieron cita en una conocida plaza ubicada en la zona sur de la capital, para estar presentes en durante la presentación del documental del cantante “All of those voices”.

A pesar de que las fans no paraban de corear y cantar algunas de las canciones de Tomlinson y de la agrupación que lo lanzó a la fama, la situación causó gran preocupación entre algunos usuarios de las redes sociales, sobre todo porque desde horas antes del evento, el lugar estaba completamente abarrotado.

En las fotografías, que de inmediato se hicieron virales, se puede ver a miles de jovencitas en los distintos niveles del centro comercial aguardando por ver de cerca al británico, incluso, algunas de ellas llevaban muñecos caracterizados como él, playeras, fotografías y todo tipo de artículos con la esperanza de que alguno de ellos llegue a sus manos.



Así luce el lugar a minutos de que se lleva acabo la presentación Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

En Twitter, varios internautas expresaron su molestia, no sólo por el poco cuidado que la seguridad del lugar puso, al permitir semejante afluencia, también porque una emisora de radio continuaba alentado a los fans a llegar a la plaza, a pesar de que tanta gente podría provocar una desgracia.

"Ya no cabemos más, hay más de mil fans aquí ahora mismo", "La gente está aplastándose en barricadas, hay demasiada gente que ni siquiera tiene entradas, mejor colaboren con el lugar para que disminuya el riesgo de cancelación del evento", "Se están aplastando y siguen invitando mas personas", "No no vayan, eviten una tragedia", "No sean inconscientes y convoquen a la calma", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Louis, de 31 años de edad continuó su carrera como solista después de que One Directon se terminó en 2016. Su disco debut “Walls” lo lanzó en enero del 2020.

Así luce una conocida plaza al sur de la Ciudad de México a minutos de que Louis Tomlinson presente su documental “All of those voices”. “Estoy emocionado de estar en México. Amo este lugar”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Con información de Nicole Trejo

