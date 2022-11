Los Tigres del Norte: el supuesto motivo por el que Raúl Hernández abandonó la agrupación

Con más de 80 discos grabados, 53 años de trayectoria, seis Grammy, doce Grammy Latino y millones de fans, Los Tigres del Norte se han consagrado como una de las bandas más exitosas del país. Desde el debut en 1968, la agrupación fue creciendo musicalmente, alcanzando reconocimientos y fama, pero también es cierto que sufrió la pérdida de un integrante.

Jorge Hernández y sus hermanos, Raúl, Hernán y su primo Oscar, fueron los fundadores de Los Tigres del Norte, pero uno de ellos decidió abandonar la banda en 1995, por un percance que no pudo pasar por alto y le pesaba en ese entonces. El integrante comenzó su carrera como solista y se desprendió por completo de sus colegas y compañeros.



¿Por qué se fue Raúl Hernández de Los Tigres del Norte?

Según reportaron medios de la época, al músico no le caía nada bien que su banda enalteciera el narcotráfico y a los delincuentes con sus canciones. Entonces ese habría sido el supuesto motivo por el cual decidió desprenderse de la agrupación artística familiar y emprender su camino como cantante solista.

“El Tigre Solitario” no tuvo el éxito que esperaba con su propio estilo, mientras que su ex banda creció musicalmente a lo largo de los años. Raúl se esforzó por destacar en la industria de la música pero no llegó a tener el éxito que tenía con sus compañeros fundadores de la agrupación.

En la actualidad, el ex integrante de Los Tigres del Norte se presenta en pequeñas comunidades y tiene buena relación con sus ex compañeros de banda. De hecho han realizado varias colaboraciones musicales. La agrupación continúa hasta el día de hoy con sus otros fundadores y se conforma por Jorge Hernández (acordeón y voz), Hernán Hernández (bajo eléctrico y segunda voz) y Óscar Lara (batería). Veinte años después de la piedra inicial, se incorporó Eduardo Hernández (segundo acordeón, bajo sexto, saxofón y voz) y también Luis Hernández (voz y bajo sexto).