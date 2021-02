"Los Rugrats" regresan en streaming y con las voces originales

El servicio de streaming Paramount+ dio a conocer mediante un tuit la noticia de que la famosa caricatura "Rugrats" regresa con su esencia original a las pantallas de televisión.

En México esta serie animada cautivó al público infantil bajo el nombre de "Aventuras en pañales" pues sigue a cinco bebés: Tommy, Carlitos, Susie, Filli y Lili, quienes le hacen la vida imposible a su prima mayor, Angelica Pickles. Se transmitió a través de Nickelodeon con un total de 192 episodios a lo largo de nueve temporadas que comenzaron el 11 de agosto de 1991.

"Paramount+ está trayendo de vuelta a tus bebés favoritos: Los Rugrats. La nueva serie presenta el elenco de voz original con un estilo de animación actualizado", escribió la compañía en la publicación con el primer tráiler.

