Los rapados de la cuarentena

Parece que la cuarentena ha comenzado a hacer estragos en los famosos, quienes, presas del aburrimiento y desesperación por pasar tanto tiempo dentro de casa, ha provocado que muchos muestren episodios de ansiedad, rapándose la cabeza al puro estilo Britney Spears de 2007.

Ha sido a través de sus redes sociales que algunas celebridades han compartido no sólo sus rutinas de ejercicios o recetas de cocina, sino también sus cambios de imagen, pasando del pelo corto al rasurado extremo, dejando en claro que el pelo rapado es el nuevo corte de 2020. Así que esta semana les comparto una lista de famosos que se han sumado a esta imprevista tendencia de llevar la cabeza afeitada.

Maluma

El colombiano fue uno de los primeros en llevar la cabeza rapada. Pasó del pelo corto y rubio a un estilo completamente afeitado a máquina. Para lograr este look, el cantante contó con la ayuda de su madre, quien fue la encargada de auxiliarlo en su cambio de imagen. El resultado quedó registrado en la cuenta oficial de Maluma, quien subió una foto y video del proceso con el mensaje: ‘Gracias madre, la rompisteeeee’.

Cody Simpson

Luego de lucir durante un largo periodo su rubia cabellera, el músico Cody Simpson decidió decirle adiós y cambiar por un estilo más práctico. Para este cambio de imagen, el australiano contó con la ayuda de su novia, la cantante Miley Cirus para rasurarse la cabeza y estrenar look. A través Instagram, la pareja compartió el proceso del corte, donde Miley fungió como la estilista.

Jwan Yosef



Quien se estrenó como peluquero esta cuarentena fue Ricky Martin. El astro boricua cambió el micrófono por la máquina de rasurar y se dispuso a cortarle el pelo a su esposo Jwan Yosef. La pareja y sus hijos se encuentran en Los Ángeles pasando el confinamiento y ha sido ahí donde el artista sirio estrenó look. El paso a paso fue compartido a través de tres posts en redes sociales: dos videos y una foto en los que aparece Ricky de pie con la máquina y Jwan sentado con su cabeza en pleno proceso de rasurado.

Cristiano Ronaldo

Para Cristiano Ronaldo, el coronavirus y el confinamiento no han sido impedimento para seguir presumiendo en redes sociales su buen cuerpo y algunos de sus entrenamientos. Pero estos no han sido los únicos. También el futbolista compartió el procedimiento de su más reciente corte de pelo. La encargada de raparlo fue su pareja, Georgina Rodríguez. En el video se aprecia cómo ella, vestida con una sudadera gris, pasa la rasuradora por la cabeza del jugador de origen portugués. El contenido fue compartido con el mensaje: “Stay home and keep stylish” (Quédate en casa y sigue con estilo).

David Beckham

Además de ser reconocido por su talento en las canchas de futbol, David Beckham también lo es por su gusto por la moda. Los cambios de look son su fascinación y ha probado diferentes estilos. Uno de los más recordados es el rapado que usó en el 2000. Y ahora, 20 años después, vuelve a probar ese corte para sobrellevar la cuarentena. El inglés colgó una foto con el mensaje: “Just had to be done” (Tenía que hacerse) donde aparece con su cabeza recién afeitada, sumándose a la lista de famosos que ante el encierro han decidido cortarse el pelo al ras y olvidarse de sus cuidados.