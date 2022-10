Los Mascabrothers se reinventan con nueva temporada de "Relatos Macabrones"

Los Mascabrothers no son inmunes a las malas decisiones y, en su foja laboral, existen personajes que simplemente fracasaron con el público.



Ahí se encuentra El Detective Seductor, un hombre que para hacer confesar a los culpables, los acosaba de varias formas, algo que el televidente rechazó casi de inmediato.



“A mi me gustaba mucho, pero la gente dijo nel y salió corriendo”, recuerda Freddy Ortega.



“La cosa es irle encontrando cada vez más cosas que le gusten, digo a Frank e Igor (el científico y su jorobado secuaz) le perdonan todo, lo que sea, otros no aguantan”, reconoce.



Y una de las cosas que les han funcionado son "Relatos Macabrones", cuya quinta temporada se estrenó ayer en horario nocturno del Canal de las Estrellas, después del noticiero estelar.



El concepto tiene como base historias de terror, a veces leyendas urbanas, narradas desde un panteón perdido en la ciudad. Además de Freddy y Germán, el cuadro de actores está integrado por Claudio Herrera, Melissa Ortega, Lenny Zundel, Marcos Radosh, Jocelin Zuckerman y Gerardo González.



“Tenemos un squetche donde con Maribel Guardia nos agarramos a cachetadas para representar el estado de ánimo con el que de repente nos despertamos, nada nos gusta y nos desquitamos con el primero que se nos pone enfrente. Obviamente nunca nos tocamos, pusimos la cámara de tal manera que pareciera que sí, pero fue divertido”, comenta.



El humor del público, dice, es disímbolo. No podría aglutinarse en algunos conceptos solamente. Y la muestra está en lo provocado por las redes sociales.



“La gente empezó a ir a plataformas, a las redes, a los tiktok donde de repente se volvió chistoso hacer una caída o un baile, o imitar a alguien. Está bien, pero ese no es nuestro tipo de comedia, nosotros la queremos hacer más pensada porque estamos seguros que el público merece un esfuerzo y el resultado ahí está con la nueva temporada”, considera.

La quinta temporada de "Relatos Macabrones" consta de 12 episodios y se transmitirá los viernes.



rad