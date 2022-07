Los Mascabrothers exploran nueva faceta en el stand up

Freddy y Germán Ortega, mejor conocidos como los Mascabrothers, expresaron en entrevista con EL UNIVERSAL que el sol sale para todos, pues se refieren a los nuevos comediantes que están surgiendo en las plataformas digitales.

“Todo el éxito del mundo a los comediantes, porque así como surgieron ellos, surgimos mi hermano y yo. Esta carrera es muy difícil. Cada día y cada función es diferente. Nosotros nos tenemos que seguir preparando porque vienen muchos talentos nuevos y la gente lo que quiere es reír, te tienes que mantener”, dijo Germán.

Algunos de los comediantes de la vieja escuela están en contra de que se haga reír al público con “malas palabras”: para ellos significa que el cómico utiliza el último recurso para generar dicha emoción.

“Los que los critiquen, pues que digan lo que quieran y que vallan a ver a Capulina, hay comediantes para todos como Jorge Falcón, él no dice groserías, le gusta a la gente. Hay unos que son muy pelados, yo respeto cualquier género de (comedia) todos hacemos lo que nos gusta”, expresó.

El comediante compartió que junto a su hermano están haciendo rutinas de stand up : se están adaptando a los nuevos géneros.

“En el stand up se utiliza mucho la palabra “ver…”, yo en mi show jamás la utilizo pero los jóvenes la usan muchísimo y los adultos también la dicen en sus trabajos y en su vida diaria, pero cuando la escuchan en un show, se espantan. Son los tonos y las maneras de decirlas”, añadió.

Freddy, por su parte, se muestra de acuerdo con lo que opina su hermano. Ambos aseguran que hay comedia para toda clase de personas y que ellos manejan diferentes tipos de humos en sus eventos y programas.

“Antes de nuestra generación hubo otra generación a la cual nosotros respetamos muchísimo, para mí un comediante tiene un rango muy grande. No sólo es stand up, si no que la profesión es multifacética. Nos ha ido increíble haciendo nuestro show y la convivencia entre compañeros debe de ser mucho más afectiva, congruente y agradecida, porque antes de nosotros alguien abrió esta brecha”, comentó.

Los comediantes aseguran que utilizan diferentes tipos de humor para llegar a más público y que hasta el día de hoy lo han logrado.

“Nosotros de un sketch a otro usamos diferentes humores, pues el humor de Igor (uno de sus personajes) es muy diferente al de la jitomata y la perejila, eso es lo que tratamos de imprimir siempre en lo que hacemos, si no te gusta un tipo de humor, te va a gustar otro”, dijo.

Los Mascabrothers se presentarán en la obra de teatro “Lagunilla mi Barrio” donde compartirán el escenario con un elenco de primera: Ariel Viramontes, Alma Cero, Violeta Isfel, Laura León, Maribel Guardia, entre otros.

La obra se realizará en el Centro Cultural Teatro 1, con funciones los viernes, sábados y Domingos. Los boletos ya están a la venta