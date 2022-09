Los lujos que se da Pepe Aguilar con sus hijos gracias a su fortuna

Pepe Aguilar viajó a Nashville, en el marco de su gira de 'Jaripeo Sin Fronteras' por EEUU. Acompañado por sus hijos Ángela y Leonardo, se hospedaron en un hotel más que lujoso. Apenas lo vieron llegar los reporteros, que lo esperaban haciéndole guardia, no pudo esquivar la pregunta “¿cómo hace para pagar semejante lugar?”.

Fue ahí cuando a Pepe Aguilar no le quedó otro remedio más que confesar. El cantante aseguró que es gracias a su “trabajo” que puede darse este tipo de lujos. “Me han dicho en inglés la frase ‘trabaja duro y juega más duro todavía’. Y cuando se puede le damos durísimo a la changa. Yo en esto gasto”, detalló ante la consulta.



Pepe y Ángela Aguilar. Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

El padre de Ángela Aguilar sumó que “no gasto en mujeres, no gasto en drogas, no gasto en juego. Yo gasto nada más que en mí: hoteles, comida, familia”. Lo sorpresivo para muchos seguidores ha sido su sinceridad ante el asunto. Es que si bien la mayoría de los famosos prefiere ocultar este tipo de información, él no hay tenido ningún inconveniente en decir la verdad.

De cuánto es la fortuna de Pepe Aguilar

Según el portal Celebrity Net Worth, dedicado a las estimaciones, Pepe Aguilar habría acumulado, desde que inició su carrera, una fortuna que alcanzaría los 10 millones de dólares. La industria de la música no es el único lugar de dónde saca ganancias. Si bien es el heredero indiscutido de una de las dinastías mexicanas más importantes, él entendió que para crecer había que diversificar.



Pepe Aguilar en Orlando. Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar es dueño de muchas propiedades, además de canciones más que famosas de la ranchera. En su haber yacen muchas joyas, heredadas y adquiridas, también. Otro de los rubros que le han permitido acrecentar su fortuna es el ganado. Los negocios agrarios se han vuelto otro de sus fuertes. Incluso ha logrado transformarse en uno de los productores de caballos pura sangre más solicitados del Norte del país.