Los hombres también le cantan a la ruptura y estos cantantes lo han hecho

Algunos con dedicatoria incluida, otros simplemente desde proyectos musicales ajenos a sus relaciones, también los hombres se han fortalecido gracias a sus creaciones musicales cuando atraviesan una ruptura.

En los últimos meses las canciones de artistas mujeres hacia hombres en medio de rupturas, han ganado terreno en la música, pero también los hombres han enviado mensajes en su música a sus ex parejas, y otros solo han mantenido la mente ocupada en sus proyectos para no pensar en su ruptura y atravesar de una mejor manera su rompimiento.

Erik Rubín. En febrero una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, anunció su separación pero con un mensaje que buscaba no dar pie a las polémicas.

Erik es quien ha se ha mantenido haciendo música, trabajando con artistas como Benny, María León, entre otros y enfocado en su concepto "Cumbia Machine", que presentará el próximo 24 de marzo en la Plaza de Toros México.



Rubín se ha mantenido concentrado en sus proyectos tras separarse de Andrea Legarreta Foto: Instagram

Maluma. "Hawai" fue una de las canciones con las que el originario de Colombia Maluma, expresó su sentir tras el rompimiento que tuvo en 2020 con su ex pareja Natalia Barulich.

Lo que más provocó suspicacias en el público fue que poco después del rompimiento, Barulich subió fotografías compartiendo con su nueva pareja Neymar Jr, situación que menciona Maluma en su tema, por lo que dio pie a su viralización.



El cantante dedicó uno de sus más grandes éxitos a su ex Natalia Barulich Foto: Instagram

Anuel AA. "TQG" por las siglas de Te Quedé Grande, es como Karol G, ex pareja de Anuel AA, tituló la canción que creó junto a Shakira para su álbum "Mañana será bonito", que lleva dedicatoria para elpuertoriqueño y el ex futbolista Gerard Piqué.

El boricua no hizo esperar su respuesta, y lanzó una dedicatoria a Karol G en su último lanzamiento "Más rica que ayer", donde aparentemente pide una disculpa a la Colombiana.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme, si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’, ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’, yo era un ignorante y manejarlo no supimo’, a vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’, ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’, tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.



El boricua lanzó una dedicatoria a Karol G en su último lanzamiento "Más rica que ayer" Foto: Instagram

C. Tangana. Se ha rumorado que el español ha dedicado diferentes canciones a una de las artistas hispanohablantes más importantes de la actualidad, Rosalía, con quien tuvo una relación que terminó a finales del año 2019.

En su disco "El Madrileño", Tangana tiene varias canciones que probablemente hicieron referencia a su relación con la cantante, de acuerdo con los fans que se han dado a la tarea de analizarlas.

"Muriendo de envidia", "Llorando en la limo", e incluso "Demasiadas mujeres", donde describe una noche de desenfreno en madrid, son algunos de los temas que harían referencia a su pasado con la cantante que actualmente tiene una relación con Rauw Alejandro.

Justin Bieber . "Sorry" fue la canción que el artista pop Justin Bieber dedicó a Selena Gomez, pero además de eso, la joven estrella declaró también que otras canciones también fueron hechas para la ex estrella de Disney.

Temas como "What Do You Mean?", y "Mark My Words", también formaron parte de ese repertorio de canciones, de 6 largos años de pareja que terminaron oficialmente en 2018, con muchos altibajos.



En varias canciones, Bieber ha hablado sobre su ex Selena Gomez Foto: Instagram

