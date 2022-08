Los extraños requisitos para ser amiga de Kylie Jenner

Aunque la vida de la familia Kardashian pareciera ser de lo más pública, hay algunas integrantes de la familia que prefieren reservar algunos de los detalles más íntimos de su vida privada, como es el caso de la más pequeña; Kylie Jenner que, además, es muy cuidadosa a la hora de seleccionar a sus amistades más cercanas, pues tienen que cumplir una serie de requisitos para convertirse en las intimas de la socialité.



Foto: Instagram

“Cosmopolitan” publicó los requisitos que una amiga de Kylie Jenner debe de cumplir para formar parte de su grupo. Algunas de las celebridades que lo han logrado son la modelo Anastasia Karanikolaou, la fashionista venezolana Victoria Villaroel, la influencer Sofia Richie y la empresaria Yris Palmer.

La hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner sabe muy bien lo que quiere en una amistad, pero sobre todo lo que no quiere, por ello tiene prohibido a su grupo de amigas que se relacionen con las exparejas de ella y de sus hermanas, prueba de ello es que cuando Jordyn Woods tuvo un romance de una noche con la pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, no hubo poder humano que convenciera a Kylie de darle una segunda oportunidad, a la que en un tiempo fue su mejor amiga.

Otra de las condiciones tiene que ver con la confidencialidad, ya que el interés que las redes sociales demuestran por la vida de las Kardashian ha puesto a la familia en una posición complicada, pues muchas veces se han llevado la sorpresa que personas de su confianza venden exclusivas sobre su vida privada. Pero parece que el grupo de amigas de Jenner ha pasado esta prueba exitosamente, ya que cuando estuvo embarazada de Stormi, su primera hija, nadie supo la noticia hasta que ella decidió hacerla pública.

Pero no todo son prohibiciones, también existe el deseo de colaboración, pues Kylie le solicita a sus amigas darle visibilidad a su línea de maquillaje “Kylie Cosmetics”, la cual la llevó a convertirse en la mujer multimillonaria más joven, por lo que las celebridades con las que ha entablado una amistad suelen compartir constantemente historias donde usan sus productos, haciendo muy buenos comentarios cada que la marca lanza una nueva apuesta al mercado.

Además, la empresaria se toma muy en serio la reputación de su imagen, pues aseguran que no permite que sus amigas publiquen fotos en la que aparezcan a su lado, sin antes haberlas aprobado.

Otro de los aspectos importantes para la socialité es que sus amigas, al igual que ella, mantengan un buen sentido de la moda, pues Kylie viste sólo marcas exclusivas de ropa, por lo que espera lo mismo de sus manos derechas.

El último pero no menos importante requisito es que las amigas de Kylie no se relacionen a solas con Kendall Jenner, para de esa manera evitar que su hermana mayor usurpe su lugar, ya que no sería la primera vez que lo haría, pues Hailey Bieber fue amiga de Kylie mucho antes que de su hermana, pero luego de pasar mucho tiempo juntas se convirtieron en las mejores amigas.

