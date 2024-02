Los Ángeles Azules y “El Potrillo” defienden su esencia

Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules halagan el trabajo que está haciendo la nueva generación de representantes de la música mexicana como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Xavi, aunque prefieren defender el camino que ellos han labrado, apelando a su esencia.

“La música mexicana está teniendo un alza súper importante y nos viene muy bien a todos tener nuevos exponentes dentro del género, porque nos abre puertas a muchos artistas que tenemos tiempo trabajando en esto”, reconoce Alejandro Fernández en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Yo tuve una colaboración con Natanael y a mí me caen muy bien todos ellos, se me hacen muy sinceros, muy francos”.

Considera que aunque algunas personas no están de acuerdo con el tipo de temas que tocan, en especial por las letras, “la música es música y hay gustos para todos” .

“Esto no quiere decir que ellos se dediquen a puros corridos bélicos, lo que sobresale de las canciones no son las letras, sino el sonido”.

Para exponentes como Los Ángeles Azules, la llegada de estos artistas es tan sólo una muestra de la diversidad que hay en la música actual, por lo cual ellos coinciden en que deben mantener su estilo para no perder su terreno.

“Los Ángeles Azules seguimos con la cumbia romántica y no perdemos la esencia, y aunque hacemos colaboraciones por uno u otro lado, tratamos de mantener nuestro estilo; confiamos en que la cumbia no va a desaparecer”, señala Elías El doc Mejía Avante, líder y bajista de la agrupación de Iztapalapa.

Es por eso que invitaron a Alejandro Fernández a colaborar con ellos en “La cumbia triste”, tema que está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, acompañado de su respectivo video.

“Siempre he admirado a Los Ángeles Azules, me gusta muchísimo su música, desde hace un rato habíamos tenido la idea de grabar juntos pero no coincidíamos y este año se nos dio la oportunidad de reunirnos todos”, señala Alejandro.

El doctor Elías, como le dicen sus seguidores, explica que platicando con Alejandro, coincidieron en que esta canción les iba muy bien, ya que su voz y estilo se acoplaban muy bien a la cumbia de Los Ángeles Azules, así que cuando la grabaron todo se dio de manera natural, como si El potrillo hubiera sido el vocalista de la agrupación desde siempre.

Para Fernández, cantar cumbia fue como sentirse en su elemento, a pesar de que nunca, en sus más de tres décadas de carrera, lo había hecho, razón por la que tuvo mucho apoyo de Los Ángeles Azules, quienes hasta unos pasitos de baile le enseñaron, aspecto que queda demostrado en el video que grabaron en Guadalajara.

“Traemos una canción espectacular, fue escrita por mi productor Aureo Baqueiro en colaboración con Leonel García de Sin Bandera; es una combinación muy buena. ¡Imaginen tener a dos de los grandes compositores que existen y además cantarla con Los Ángeles Azules, es fabuloso!”, agrega El potrillo.

Unidos por las plataformas digitales

Aunque el título del tema es “La cumbia triste”, El doc asegura que la letra invita a la alegría y la música a bailar desde el romanticismo. Por su parte, Alejandro agradece la llegada de las plataformas digitales, las cuales permiten que colaboraciones como ésta se den, ya que ponen al alcance las herramientas necesarias para hacerlo, aspecto que muchos han sabido capitalizar, tal y como la agrupación de Iztapalapa.

“En estas épocas es algo que se da muy natural en los artistas, siempre hay participación de uno o de otro y la gente está muy acostumbrada a hacer duetos”, explica El doc.

“La cumbia triste” forma parte del nuevo álbum del grupo, y sus seguidores tendrán la oportunidad de escuchar el tema en vivo los próximos 24 y 25 de mayo, cuando se presenten en el Auditorio Nacional.