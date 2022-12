Los 3 trajes de baño con los que Kim Kardashian se llevó todas las miradas en 2022

En medio de sus eventos fashionistas, Kim Kardashian sigue estando en el centro de las críticas por los supuestos dichos de su ex esposo, el rapero Kanye West, acerca de una infidelidad cometida por la modelo. Lo cierto es que a punto de terminar el proceso de divorcio y la disputa por la tenencia de sus hijos, se supo cuánto tiene que pagar el artista de 45 años de manutención.

El ex esposo de Kim deberá pagarle 200 mil dólares mensuales en concepto de manutención para sus hijos y ese ha sido uno de los aspectos que lograron acordar, además de la tenencia compartida de los menores de edad. Los seguidores de las redes sociales de la influencer se han mostrado en total apoyo desde entonces y no dejan de enviarle mensajes de cariño en sus publicaciones. Pero también hacen lugar para los elogios cuando Kimberly comparte sus looks en trajes de baño.



El microbikini de Kim Kardashian en color negro. Fuente: Instagram @kimkardashian

Uno de los trajes de baño de Kim Kardashian que deslumbró a sus más de 334 millones de seguidores, fue el que lució hace solo dos semanas y que cosechó más de 6.3 millones de “Me gusta” y casi 50 mil comentarios de elogios. La modelo lució un microbikini de color negro con diminuta pedrería brillosa en el mismo tono.



El look plateado brilloso de Kim. Fuente: Instagram @kimkardashian

El diseño triángulo en su parte de arriba es una tendencia que se renueva en cada temporada y las celebrities como ella jamás dejan de lucirlo. Incluso Kim apostó por el mismo estilo para lograr un outfit de fiesta nocturna de color plateado brillante. Una ancha gargantilla con una cruz colgante, un pantalón palazzo y botas en punta, bastaron para armar un look sensual, vanguardista y de diva total.



Kim posó como una diosa galáctica. Fuente: Instagram @kimkardashian

El plateado es un tono que la Kardashian de 42 años adora y sabe lucir con total soltura. Así lo reafirmó cuando posó con un traje de baño estilo trikini. El diseño en este caso fue metalizado y dejó al descubierto su esculpido abdomen y la sección inferior de su parte delantera. El modelo super cavado que portó la influencer de moda, se complementó con sandalias del mismo color, de taco fino y estilo “romano”, es decir, con tiras para cruzar y atar a lo largo de sus piernas.