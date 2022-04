A los 12 años, la cantante de urbano VF7 supo que se dedicaría a la música

VF7 tenía 12 años cuando un día se volteó hacia donde estaba su mamá y le dijo que sería cantante, para luego empezar a componer su primera canción.

Ahora, convertida en quinceañera, la puertorriqueña cuenta con dos discos, ha colaborado con Rauw Alejandro y Lunay y alista una gira que tendrá por México, España y su país natal.

"Durante la pandemia estuve encerrada, componiendo, trabajando en esto", dice la cantante urbana.

"Literalmente así fue (sus inicios), no recuerdo si (más pequeña) imitaba a alguien, pero siempre estaba cantando en los karaokes y tocaba la güira", recuerda.

A Valeria Fernández, su nombre real, le llaman la "Princesa Urbana" por su edad y la manera en que llegó al medio. En 2019 se lanzó el tema"Extrañándote", cuyo video ahora contabiliza cerca de 20 millones de visualizaciones en YouTube.

El audiovisual de la canción "Baila bien", tema que grabó con Nio García y el cual ahora promueve, está cerca del millón de vistas en su canal.

¿Ha cambiado su vida? Sí, dice. Antes de la pandemia si salía a la calle, poca gente la reconocía. Ahora es más ubicable y le piden fotos.

"Pero todavía, cuando estoy en Miami, la gente no lo hace, creo que cuando llegue el momento que me reconozcan allá, no sé qué pasará", dice de buen humor.

Monterrey, Guadalajara, Rosarito y Ciudad de México la verán en vivo. Ya desde ahora sabe que las redes sociales son pieza fundamental en su carrera y, al mismo tiempo, que pueden provocarle algún enojo.

"Hay gente que no tiene nada que hacer, pero si no te critican, si no te dicen cosas malas, ahí hay que preocuparse, porque entonces algo no estás haciendo bien", comenta divertida.

El primer álbum de VF7 se tituló Núcleo bajo la producción ejecutiva de Rafael Rivera, contabilizando 80 millones de views y streaming; el nuevo es "15", basado en la edad que tiene actualmente.



melc