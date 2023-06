Loreto Peralta tiene la falda estilo colegiala más chic de la temporada

Loreto Peralta, la joven prodigio que saltó a la fama con la película “No se aceptan devoluciones” junto al gran Eugenio Derbez, compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos al mejor estilo “Gossip Girl” o “Clueless”, si estás un poco entrado en años. De esta manera, la actriz celebró su graduación del high school.

A pocos días de cumplir 19 años, Loreto compartió un carrusel de fotos en las que aparece con una falda de cuadros blanco y negro, una sudadera negra, calcetas blancas y mocasines negros de Chanel. El look, a primera vista, se asemeja al de Blake Lively, en la piel de su personaje, Serena Van der Woodsen. Si sos de una generación anterior, te puede recordar a Cher, el persona de Alicia Silverstone en “Clueless”.

La joven actriz posó con un estilo colegiala, antes de ir a la universidad

"And just like that", escribió Loreto Peralta junto a las fotos. Además de agregar un emoji de graduación, la joven usó el hashtag 'Fight On', que está vinculado a la Universidad de Southern California, la que sería su alma mater de ahora en adelante.

La mayoría de sus 3.3 millones de seguidores celebraron el logro de la joven y, por su puesto, su belleza. Entre los comentarios aparece su madre, Greta Jackobson, con un tierno mensaje para sus hijos: “Tan orgullosa. Mis bebés”, escribió la mujer.

UNA FAMILIA DE ACTORES

En la publicación de Loreto aparece su hermano Carlos, quien luce muy elegante con una camisa azul claro y una chaqueta azul marino con su apellido impreso.

El joven participó en la película "Roma" del director mexicano Alfonso Cuarón y también se ha ganado el cariño de seguidores mediante redes sociales. Ambos tienen un hermano menor llamado Andrés.