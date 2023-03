Lorena Herrera es operada por una mala práctica al ejercitarse: "La recuperación es dolorosa"

Lorena Herrera sorprendió a sus seguidores al dar la noticia de que fue operada por dos hernias que le fueron diagnosticadas, las cuales se desarrollaron debido a una mala práctica a la hora de hacer ejercicio, pues no usó el apoyo correcto para hacer abdominales, por lo que advirtió a sus fans acerca de los efectos de la intervención quirúrgica a la que fue sometida.

Este viernes, la actriz subió un video a su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 500 mil seguidores que, hace 12 días, tuvo que ser hospitalizada para que se le realizara una cirugía laparoscópica, debido a que hace poco fue diagnosticada con dos hernias; una hernia umbilical y otra de tipo epogástrica, la cual describió como “poco común”.

Y aunque en su publicación lucía muy recuperada, Herrera confesó que se trata de una intervención quirúrgica complicada, por la cual fue intervenida con anestesia general, previniendo a las personas que detecten alguna anomalía, pues recordó que ella ya había identificado que su abdomen tenía un pequeño bulto del tamaño de una pelota de golf, que aparecía y desaparecía, pero, como no le presentaban ningún dolor, dejó pasar tiempo antes de hacerse un checo médico.

“El año pasado de repente pues yo me veía al espejo de repente me veía como una bola (…) pero como no me dolía pues no iba a haber ningún doctor, ni hacerme ningún estudio”.

No fue sino hasta que la actriz acudió a revisión médica para realizarse un ultrasonido de las partes blandas que descubrieron lo que estaba sucediendo.

Herrera también dio detalles de lo que consiste una lesión por una hernia, al destacar que los tejidos musculares comienzan a romperse al grado que el intestino queda expuesto y se sale de la piel.

Pero ¿qué fue lo que provocó la aparición de estas hernias? La actriz compartió que todo derivó del gran peso que acumula a la hora de hacer abdominales, sin la ayuda de una faja o cinturón que le ayudase a amortiguar el peso.

“Desde siempre he hecho abdominales con mucho peso y eso fue lo que precisamente hizo que se rompieran los tejidos del músculo de esa zona”, destacó.

Fue de esa manera que la famosa decidió operarse, ya que investigó en internet los peligros de padecer una hernia y uno de los más alarmantes -contó- es que la hernia puede estrangular al intestino, por lo que no pensó dos veces y programó la operación de la cual ya se encuentra en plena recuperación y por la que deberá de dejar de hacer ejercicio por todo un mes.

“Les puedo decir que los primeros cuatro, cinco días fueron bastante complicados porque no te puedes agachar, acostarte y levantarte te cuesta trabajo, porque no tienes fuerza en una parte del estómago y no puedes hacer esfuerzos”, destacó.

También confió que, desde que está recuperándose, busca diferentes posiciones para dormir pues habitualmente se acuesta boca abajo, postura que le causaba mucho dolor, sin embargo, reconoció que ahora está mucho mejor, pero no quiso perder la oportunidad de prevenir a quienes podrían padecer una hernia, ya que aseguró que tratarla es un proceso tardado, costoso y doloroso.

