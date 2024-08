Lolita Cortés vivió enamorada de Mario Bezares, su gran amor prohibido

Lolita Cortés ha sostenido diferentes relaciones amorosas a lo largo de su vida, las que atravesó apasionadamente, pero también experimentó la desilusión del amor, cuando se enamoró de Mario Bezares, quien era 13 años mayor que ella.

En una antigua entrevista, la jueza de "La Academia" habló de la época en que formó parte del elenco de "Vaselina".

Corría en año de 1984 y Lola, con 12 años, quedó impactada con el gran atractivo que, por esa época, tenía Mario Bezares.

Lee también: Mario Bezares recuerda sus días en prisión: "Fue un abuso de poder"

En ese tiempo "Mayito" era asistente de dirección, pues cabe destacar que al principio de su carrera, fungió como actor y bailarín.

Y aunque la actriz se sintió muy atraída por Mario, él no le dio ninguna esperanza de que pudiera darse un romance entre los dos, ya que probablemente la atracción no era mutual, pues él tenía 25 años, 13 años de diferencia.

“Él lo sabía, me decía: ‘-Hola, Lola’ y yo le decía: ‘-Ya Mario’, y me echaba a correr”.

Lee también: Shanik Berman se disculpa con Brenda y Mario Bezares tras fuertes señalamientos: "soy su mayor defensora"

Sin embargo, a la hora en que Bezares dio a conocer su versión de los hechos, quedó sorprendido por las declaraciones de la actriz, pues aseguró que nunca se percató de que la adolescente tenía un interés romántico hacía él.

Con su característico sentido del humor, "Mayito" bromeó con el hecho de que, de haber sabido sobre los sentimientos de Lolita, se habrían convertido novios.

"Tendría yo 25 años aproximadamente, era una diferencia abismal, no, no, no, mamacita de mi corazón, pues me hubieras dicho, es una grata sorpresa, si yo me hubiera enterado, hubiéramos andado. ¡No!, cómo crees", aclaró.

Lee también: Mario Bezares confiesa qué era en realidad la "bolsita con polvo blanco" que se le cayó al bailar "El gallinazo"

Y si bien, Lolita no pudo vivir su amor por Bezares, pronto se olvidó de él, cuando conoció a Alex Ibarra, del que se enamoró perdidamente, pese a que él era dos años menor que ella.

En esa ocasión, Ibarra sí se enamoró de ella y compartieron varios años de romance juntos, hasta que el actor llegó a la juventud y Lolita se dio cuenta que por él se le había acabado.

Aunque, en más de una ocasión, ha reconocido que fue él el verdadero amor de su vida.

"El que fue el amor, amor, amor de mi vida fue Alex Ibarra, hasta hoy día, definitivamente, duré muchos años, los recuerdos que tengo de él, obviamente no hubo sexos, no... era verlo en el escenario, la admiración, me enamora mucho el talento, admirar a una persona por el intelecto, eso me enamora mucho más que el físico", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc