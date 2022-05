Lolita Cortés Sí estará en LA ACADEMIA

La crítica de hierro ha vuelto. Este lunes por la noche Azteca anunció a los críticos/as de la nueva edición de La Academia y sí, Lolita Cortés, esa que dijo el emblemático “Quiero pedir a todos los televidentes que ya no voten por ella” (refiriéndose a Jolette), está de regreso, lo mismo que otro de los personajes más duros del formato: Arturo López Gavito.



“¡Confirmado! Nuestra querida @soylolacortes regresa como flamante crítica de #LaAcademia... ¿Ya quieren verla en acción?”, escribieron en Instagram desde la cuenta de La Academia.



Los otros/as jueces que calificarán a los talentos de La Academia serán Ana Bárbara y Horacio Villalobos. La co-conductora será Vanessa Claudio mientras que el director será Alexander Acha y el mentor Aleks Syntek.

Cuando se presentó Perdiendo el Juicio, en Televisa el mes pasado, Lolita dijo a EL UNIVERSAL que no sabía nada al respecto de la posible invitación para ser parte de La Academia, formato en el que ella tuvo un papel importantísimo, pues todos esperaban a escuchar su opinión.

“No ha habido un acercamiento como tal, no sé si lo vayan a hacer y me tiene un poco angustiada, si es que se logra algo que me llamen y si no que les vaya muy bien”.

Por esos días, la misma Sandra Smester, directora general de contenido de Azteca, no quiso dar detalles y se limitó a decir.

"Esperen otra conferencia de La Academia y ahí les decimos".

Ahora se ha revelado que sí, que Lolita Cortés vuelve, por lo que la expectativa ahora es cómo funcionarán estos cuatro críticos en el programa.

Su paso por este exitoso Reality ha sido también agridulce, pues la misma Lolita ha contado que desde que fue crítica sus hijos no cantan frente a ella y que también le trajo muchas decepciones y choques, más cuando le tocó ser directora del programa.