Lolita Cortés podría no regresar a "La Academia": "mientras no tenga contrato..."

A pesar de que a Lolita Cortés le gustaría volver a formar parte del panel de jueces de "La Academia", asegura que no ha llegado a ningún acuerdo con los productores del reality show, por lo que precisó que hasta que no firme un contrato y se lleguen acuerdos su lugar dentro del programa no es seguro.

La 14° temporada de "La Academia" ya es una realidad, pues desde hace semanas se ha comenzado a anunciar los estados en donde se llevarán a cabo castings a las y los jóvenes que, a partir de los 18 y hasta los 30 años, estén interesados en participar en el programa que ha impulsado la carrera de artistas que siguen en la memoria del público, como Yuridia, Yahir y Carlos Rivera.

Desde que se anunció el regreso del programa, emitido por primera vez en 2002, su director, Héctor Martínez dijo que con esta temporada buscan reivindicar el concepto que un día cumplió el reality, al tener como objetivo principal impulsar el talento y potencial de jóvenes mexicanas y mexicanos.

Pero lo que más curiosidad ha provocado entre la audiencia es si, en esta ocasión, Lolita Cortés volverá a fungir como jueza, ya que desde 2004 se ha convertido en una de las críticas más duras de la competencia, pero también una de las consentidas del público.

Por ello, "Ventaneando" y otros medios de comunicación cuestionaron a la actriz acerca de si es verdad que volverá a formar parte del programa, como lo sugirió recientemente Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca.

Sin embargo, Lolita reveló que, en realidad, no ha llegado a ningún acuerdo con los ejecutivos y tampoco se ha hablado de un tentativo contrato que asegure su lugar dentro del show.

"Mientras no haya acercamiento, no tengo un contrato, no ha habido nada, si se está diciendo mi nombre, lo agradezco infinitamente, si es así... me encantará, si se pueden acercar a mí, estaría increíble", dijo.

También sugirió que, quizá, su nombre se ha vinculado con el programa para encubrir los verdaderos nombres de juezas o jueces y no exista ninguna sospecha de quienes intervendrán como críticos.

"Pero de repente se hacen ahí como chismes y cosas para no revelar a los que van a ir realmente, ¿qué te digo?, no tengo un contrato firmando, entonces no hay nada", precisó.

Cortés también aprovechó para pedir a los directos de "La Academia" que enfoquen el curso de la competencia a explotar el talento de las y los participantes, y no como ha ocurrido en otras ocasiones, en las que las historias personales de exacadémicos se vuelve el foco de todo el show.

"Talento, que no estén buscando de terror en la vida de cada uno de ellos, por favor; que hagamos de los domingos mejores conciertos", destacó.

"Me encantaría que tuviéramos un director que pueda ver por los alumnos, no sólo por la producción, que entienda que sí, hay una producción que quiere ver sangre, lo puedo entender, por ser un reality show, pero un director tiene que ser el intermediario entre la producción y los alumnos, hacer un gran espectáculo, que la gente vea que en México hay muchísimo talento", profundizó.

El nombre que ya está confirmado es el de Jaime Camil, que será quien conduzca el programa en esta ocasión.

