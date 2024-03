Lola Cortés continúa con su lucha contra el cáncer: detalla cómo fue su reciente operación de seno

Originalmente Lola Cortés iba a tener su última cirugía de busto el 23 de abril, sin embargo como se excedió de trabajo tuvo que adelantar la operación para hace ocho días, por lo que le dio tiempo de grabar un tema musical del programa “La más draga: todas las más” en donde es jurado.

La actriz y cantante contó en entrevista con los medios de comunicación los detalles sobre este proceso quirúrgico y su recuperación.

“Mañana Dios quiera me quitan mis drenajes, que estoy ocultando lo más que puedo y seguiré adelante, esto es el principio del fin para terminar con esta batalla. Tengo que reposar cinco semanas más, estar tranquila, me quitaron los expansores para poner prótesis pequeñas, estuve cinco meses creando piel que no tenía”, señaló.

No hubo dolor en esta operación, donde sí tuvo fue en la mastectomía doble con los expansores porque no entendía que había ahí, aunque aclaró que tampoco era algo insoportable como la incomodidad de una fractura.

“Me dijeron: ‘le hacemos un pezón’, no quiero que me tatúen nada, ya tengo muchos tatuajes ¿para qué me tatúan algo? Como quitaron tanta piel, los tatuajes bajaron, ya no cabe un pezón ahí, ya lo tuve 52 años de mi vida ¿para qué lo quiero otra vez? Aunque hubiera querido una flor de cempasúchil”, afirmó.

Respecto a los costos, comentó que la ANDA le apoyó en todo lo relacionado con la cirugía del cáncer, pero en cuanto a lo estético su marido y ella pagaron.

“Sacamos dinero de las piedras, de donde podemos, quiero vender mi moto, la bicicleta, quiero salir adelante porque en cinco semanas, yo no puedo ir al teatro, ni quiero cargarle la mano a mi marido para que me mantenga, yo no soy así, es un hombre que trabaja”.

Lee también: Lola Cortés celebra la vida libre de cáncer

Lola Cortés y "La Academia"

Lola Cortés todavía no tiene la seguridad que estará en la próxima edición de “La Academia”, que iniciará audiciones en abril; todavía no la han invitado, aunque espera que suceda.

Lee también: Lola Cortés se somete a una doble mastectomía tras detectarle cáncer de mama

“Dios quiera que me llamen y que me paguen bien, si es así, bendito sea Dios, no he recibido la invitación”.

Jurado de “La más draga: todas las más”

Cuando recibió la invitación para ser parte del jurado de “La más draga: todas las más”, dijo que fue un “sí absoluto”, indicó que había querido estar antes, pero por cuestiones de logística era imposible.

“La vida es maravillosa porque te da estas oportunidades y poder estar en la final con ellos y cantar el tema me hace muy feliz. Estar con mis feminozas (las drags concursantes) me hace muy contenta, yo sé que lo que pasamos es bien difícil, pero vamos a tener una gran final en la CDMX”.

rad