Lo no binario pide más terreno en tv

“Piensa en la identidad como si fuera el mar, en un lado hay un pez que es hombre y en el otro es mujer, pero alrededor hay millones de peces distintos y en medio, un mar de posibilidades, ahí entro yo”, explica el personaje de Itzel en la telenovela El amor invencible, al confesar su identidad de género.

Hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, Karla Gaytán, quien da vida a Itzel, ahonda sobre el tema: “no binario es una persona que no se identifica como hombre o como mujer, o al menos no todo el tiempo”.

Realza que Itzel es una persona que no sigue estereotipos, que está contenta con ella misma y descubriendo un mundo nuevo: “Hay varias maneras de ser no binario, no todos somos iguales, cada quien puede expresar su identidad de género como quiera”, enfatiza.

El melodrama de Juan Osorio, que recientemente finalizó emisión en Las Estrellas y que se encuentra en ViX+, es uno de los poco en los que se ha incluido a un personaje no binario. Otros casos han sido en La rosa de Guadalupe, en donde hubo otro personaje con este género.

“Los baños son de niños y de niñas, ¿los demás qué? También tenemos derechos a nuestro espacio”, dijo el personaje de Nora, quien pidió a sus compañeros la llamaran compañere.

Osorio comenta que la televisión abierta sí está abierta para tener esta conversación, pero recalcó que hay que hacerlo con mucho respeto.

“La tv es la primera que ha tocado estos temas, nada más hay que tener mucho cuidado de que no se mal informe, no se parodie, que no se haga este especie de bullying, hay que tocarlo con el respeto que se merece.

“Estamos en una etapa donde hay apertura y todos tienen derecho de manifestar sus ideales, sus gustos, sus tendencias, hay libertad”, destaca.

La actriz trans Morganna Love quien es parte del elenco del programa Esta historia me suena coincidió en que la televisión sí está preparada para visibilizar a más personajes no binarios.

“Así como con los Aristemo (personajes homosexuales en la también telenovela de Osorio, Mi marido tiene familia) y como con Wendy (Guevara, actriz trans en La casa de los famosos), creo que también las personas no binarias tienen todo el derecho de estar ahí”.

Para la actriz, el que poco a poco estén cambiando estas narrativas es algo necesario de abordar, ya que no puede ni debe negarse su existencia.

“Lo que no se habla, no existe para esta sociedad, hay que ponerlos en la mesa, sobre todo si las empresas quieren seguir con esta lucha por una sociedad más incluyente”.

Karla Gaytán, de 16 años y sobrina de Biby Gaytán, sabe que no es tan común que en las producciones se incluyan personajes no binarios, pero aplaude que se haga un esfuerzo para que más televidentes conozcan de qué se trata.

“Ojalá se visibilice mucho más el tema del género no binario, pero está perfecto que la televisión empiece a mostrar a todo tipo de personajes, en especial a quienes se identifican con esta identidad”.