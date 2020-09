Llegan autos de lujo y juniors uniformados a Santa Fe

Carros de lujo y estudiantes uniformados de azul llegaron este domingo a una plaza de Santa Fe para dar claquetazo de The juniors y la fórmula imperial, una de las cinco películas que conformarán la saga nacida del libro con el mismo nombre, de Armando Tavera, y producida por él y su hermano Ricardo Tavera.

Entre los actores destacan Marcos Valdés, Aida Pierce, Carlos Ignacio y Alpha Acosta, así como una serie de jóvenes talentos como Fernanda Zada, Uriel Reymund, Sara Toro Pabón y Fofo Márquez, entre otros.

Durante el inicio del rodaje, Marcos Valdés adelantó que su personaje será el presidente de México, y se inspiró en los mandatarios del país y de Estados Unidos para darle forma.

“Trata de apoderarse del mundo, se va apoderando de los niños, es un hombre codicioso, quiere apoderarse de todo, de los cerebros de los niños, dominarlos de tal manera que con la sangre azul pueda hacer todo. He estado haciendo un estudio muy interesante con los mandatarios para decidir el tono exacto con el que me voy a dirigir, y se me hace que uno de los mejores oradores que ha tenido México han sido Carlos Salinas de Gortari, otros grandes oradores fueron Miguel de La Madrid y López Portillo”.

Alpha Acosta será Pimpinela, la directora del colegio de estos jóvenes multimillonarios que quieren detonar una revolución social mediante la sangre, creando conflicto de clases, discriminación y otros enredos. La serie tendrá un toque de ficción.

Carlos Ignacio será Ignotus Ponce, un gran empresario de medios de comunicación.

“Soy el dueño de la televisora que apoya a una periodista que anda investigando todos estos casos extraños que están ocurriendo con los jóvenes. Como es una saga de varias películas, va creciendo el personaje, haciéndose como el guía de todos los jóvenes y tratando de que la sociedad mejore, no empeore”.

Como la historia gira en torno a adolescentes multimillonarios, utilizarán locaciones no sólo en la Ciudad de México, sino en Madrid y Ottawa. La cinta cuenta con financiamiento de 21 millones de pesos del orden privado.

Sobre la decisión de utilizar a jóvenes talentos y no rostros conocidos, Riardo Tavera explicó:

“Hicimos muchos castings y decidimos apostar por estos actores porque están llenos de carisma, son personajes que trabajaron los muchachos durante muchos años y se fueron arraigando a su propio ser; los tomaron tan suyos que van a emocionar al público”.

Los gemelos negaron que esta primera entrega, que se estrenaría en julio de 2021, se parezca a la serie Élite.