La serie de drama "Succession" lidera los premios Emmy con 27 nominaciones, seguida de "The Last of Us" y "The White Lotus", que alcanzaron 24 y 23 menciones, respectivamente, según anunció este miércoles la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Las tres series forman parte de la plataforma de streaming HBO, imponiendo su hegemonía, por encima de otros proveedores como Hulu o Amazon Prime. Esta es la lista de los nominaciones de las principales categorías para la 75 edición de los Emmy, que está prevista para el próximo 18 de septiembre en Los Ángeles.

Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary” (ABC)

“Barry” (HBO)

“El oso” (FX)

“El jurado” (Freevee)

“La maravillosa señora Maisel” (Prime Video)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Merlina” (Netflix)

Actriz de comedia

Christina Applegate, “Muertos para mí

Rachel Brosnahan, “La maravillosa señora Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Jenna Ortega, “Merlina”

Actor de comedia

Bill Hader “Barry”

Jason Segel, “Terapia sin filtro”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “El oso”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Mejor serie de drama

Andor (Disney+)

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“La casa del dragón” (HBO)

“The Last of Us” (HBO)

“Succession” (HBO)

“The White Lotus” (HBO)

“Yellowjackets” (Showtime)

Actor principal en serie de drama

Jeff Bridges, “The Old Man”

Brian Cox, “Succession”

Kieran Culkin, “Succession”

Jeremy Strong, “Succession”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Actriz principal en serie de drama

Melanie Lynskey, “Yellowjackets”

Sharon Horgan, “Hermanas hasta la muerte”

Elisabeth Moss, “El cuento de la criada”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “La diplomática”

Sarah Snook, “Succession”

Mejor serie limitada

“Bronca” (Netflix)

“Dahmer, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” (Netflix)

“Todos quieren a Daisy Jones” (Prime Video)

“Fleishman está en apuros” (Hulu)

“Obi-Wan Kenobi” (Disney+)

Actriz principal en serie limitada o película

Dominique Fishback, “Swarm”

Jessica Chastain, “George & Tammy”

Lizzy Caplan, “Fleishman está en apuros”

Kathryn Hahn, “Pequeñas cosas hermosas”

Riley Keough, “Todos quieren a Daisy Jones”

Ali Wong, “Bronca”

Actor principal en serie limitada o película

Taron Egerton, “Black Bird”

Kumail Nanjiani, “Bienvenidos al Chippendale”

Evan Peters, “Dahmer, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”

Daniel Radcliffe, “Weird: la historia de Al Yankovic”

Michael Shannon, “George & Tammy”

Steven Yeun, “Bronca”

Programa de variedades talk show

The daily Show with Trevor Noah” (Comedy Central)

“Jimmy Kimmel Live!” (ABC)

“Late Night with Seth Meyers” (NBC)

“The Late Show with Stephen Colbert” (CBS)

Programa de competencia reality

“The Amazing Race” (CBS)

“RuPaul’s Drag Race” (VH1)

“Survivor” (CBS)

“Top Chef” (Bravo)

“The Voice” (NBC)