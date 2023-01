Lista completa de todos los ganadores de los Critics Choice Awards

La noche de este domingo una edición más de los Critics Choice Awards se llevó a cabo para premiar a lo mejor del cine. La ocasión no sólo reunió a grandes estrellas también nos regaló momentos tan icónicos como ver a Diego Luna bromear en español frente a un auditorio que no entendía nada de lo que decía: "Buenas noches. Es un placer estar con ustedes, con todos sus gérmenes, se agradece”, dijo el mexicano.

Además, Guillermo del Toro dio un triunfo más a México al repetir la hazaña que llevó a cabo hace unos días en los Globos de Oro, al ganar la estatuilla de mejor película animada gracias a "Pinocho".

Pero sin duda, quien se llevó la noche, fue Brendan Fraser, quien tras más de 30 años alejado del cine, regresó de manera magistral y obtuvo el premio a mejor actor por su interpretación en "The Whale", mismo que recibió al borde del llanto y con un discurso que emocionó al público entero, al hablar sobre vencer osbstáculos y salir de la oscuridad.

Lee también: Así la está pasando Clara Chía, la novia de Piqué, tras reveladora canción de Shakira

Esta es la lista completa de ganadores:

Cine

Mejor Película: "Everything Everywhere All at Once"

Mejor Actor: Brendan Fraser - "The Whale"

Mejor actriz: Cate Blanchett - "Tár"

Mejor Actor de Reparto: Jonathan Ke Quan - "Everything Everywhere All at Once"

Mejor Actriz de Reparto: Angela Bassett - "Black Panther: Wakanda Forever"

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert - "Everything everywhere all at once"

Mejor Película Animada: "Pinocho"

Mejor Película Extranjera : "RRR"

Mejor Diseño de Vestuario: "Black Panther: Wakanda Forever" - Ruth E. Carter

Mejor maquillaje: Elvis

Mejores efectos visuales: "Avatar: The Shape of Water"



Televisión

Mejor Serie de Drama: "Better Call Saul"

Mejor Actor en una Serie de Drama: Bob Odenkirk – "Better Call Saul"

Mejor Actriz en una Serie de Drama: Zendaya – "Euphoria"

​Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Giancarlo Esposito – "Better Call Saul"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Jennifer Coolidge – "The White Lotus"

Mejor Serie de Comedia: "Abbott Elementary"

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Jeremy Allen White – "The Bear"

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart – "Hacks"

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Henry Winkler – "Barry"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Sheryl Lee Ralph – "Abbott Elementary"

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión: Paul Walter Hauser – "Black Bird"

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión: Niecy Nash-Betts – "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Mejor Serie en Lengua Extranjera (no inglesa): "Pachinko"

Mejor Serie Animada: "Harley Quinn"

Mejor Especial de Comedia: "Norm Macdonald: Nothing Special"

Mejor película para televisión: "Weird: La historia de Al Yankovic"

Lee también: La modelo R'Bonney Nola Gabriel de Estados Unidos se corona como Miss Universo 2023