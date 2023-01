Una de las noches más importantes para el cine llegó a su fin, la entrega número 80 de los Globos de Oro no sólo reunió a un mar de estrellas, también dejó varios momentos polémicos, como la broma que Eddie Murphy hizo sobre Will Smith, y sobre todos más de una decena de reconocimientos a lo mejor de la pantalla grande y chica.

En una ceremonia en la que se celebró la inclusión y la diversidad, grandes celebridades como Jenna Ortega, Salma Hayek, Ana de Armas, Quentin Tarantino y Jamie Lee Curtis se desempeñaron como los presentadores de la velada.

Uno de los momentos icónicos de la noche, sobre todo para el pubelo mexicano, fue cuando Guillermo del Toro se alzó como el vencedor de la categoría de Mejor película animada, gracias a "Pinocho", su último trabajo cinematográfico que se ha convertido en el favorito del público.



Guillermo del Toro se ocnvirtió en todo un héroe nacional Foto: EFE

A continuación te dejamos la lista completa con las películas, series, actores y actrices que triunfaron esta noche, conocida como la antesala del Oscar:

Cine

Mejor Película Drama: "The Fabelmans"

Mejor Actriz en Película de Drama: Cate Blanchett - "Tár"

Mejor Actor en Película de Drama: Austin Butler - "Elvis"

Mejor Película Musical o Comedia: "The banshees of inisherin"

Mejor Actriz en Película Musical o Comedia: Michelle Yeoh - "Everything everywhere all at once"

Mejor Actor en Película Musical o Comedia: Colin Farrell - "The banshees of inisherin"

Mejor Película Animada: "Pinocchio"

Mejor Actriz de Reparto en Película de Drama: Angela Bassett - "Black Panther: Wakanda forever"

Mejor Actor de Reparto en Película de Drama: Ke Huy Quan - "Everything everywhere all at once"

Mejor Director: Steven Spielberg - "The Fabelmans"

Mejor Guion: "The banshees of inisherin"

Televisión

Mejor Serie de Drama: "House of the Dragon"

Mejor Actriz en Serie de Drama: Zendaya - "Euphoria"

Mejor Actor en Serie de Drama: Kevin Costner - "Yellowstone"

Mejor Serie Musical o Comedia: "Abbott elementary"

Mejor Actriz en Serie Musical o Comedia: Quinta Brunson - "Abbott elementary"

Mejor Actor en Serie Musical o Comedia: Jeremy Allen White - "The Bear"

Mejor Serie Limitada: "The White Lotus"

Mejor Actor en Serie Limitada: Evan Peters - "Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada: Jennifer Coolidge - "The White Lotus"

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada: Paul Walter Hauser - "Black bird"

Mejor Actriz de Reparto en Serie Musical o Comedia: Julia Garner - Ozark

Mejor Actor de Reparto en Serie Musical o Comedia: Tyler James Williams - "Abbott elementary"

