Lis Vega se suma a la tendencia de los colores pasteles

Casi 2 millones de personas son las que siguen a Lis Vega en Instagram. La bailarina de 45 años tiene acostumbrados a sus fans a compartirles looks deportivos y cómodos para hacer sus rutinas de ejercicio, pero también sus outfits más casuales y sport chic para una salida con amigas o un paseo.

Fiel a su estilo, en una de sus últimas publicaciones, Lis Vega compartió una secuencia de fotografías que recaudaron casi 2.000 “Me gusta” y cientos de comentarios de halago. Allí se la pudo ver posando con un look sport chic, con prendas que resaltan sus curvas y su piel bronceada. Además, se pudo corroborar que Liseska también apuesta por un nail look de tendencia: las uñas blancas.

La tendencia de los colores pasteles se renueva en todas las temporadas primaverales y esta no es la excepción para el 2023. Así fue que Liz apostó por estos tonos (en este caso lila) y lució unos leggins deportivos acampanados, y un top de mangas largas con diseño abierto y acordonado.



La guapa cubana lució su cabello oscuro suelto, unas gafas redondas espejadas y un bolso-mochila de color blanco. “Nadie sabe el valor de los momentos y personas, hasta que estos se convierten en recuerdos”, comenzó escribiendo Vega en su epígrafe.



Y luego agregó: “Darle valor a lo que realmente vale la pena y cuidarlo, no tiene precio (aplica en todo)”. “¿Adonde tan chula?”, “Wow”, “Disfrutar al máximo todo”, “Me encantó el outfit”, “Guapísima”, “Hermosa”, “Siempre linda y diva”, “Una diosa” y “Chulada de mujer”, fueron algunos mensajes de elogio que recibió la actriz.